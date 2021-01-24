Империя погибла, да здравствует король!

На Новой сцене Вахтанговского театра представили «Ромула Великого» – «исторически недостоверную комедию» Фридриха Дюрренматта в постановке Уланбека Баялиева.

Комедию «Ромул Великий» швейцарский драматург, ироничный и парадоксальный, написал в 1948-м году – не прошло и пяти лет после окончания Второй Мировой. Никакая в мире и в истории человечества империя не может существовать вечно. Всё имеет начало и конец, после чего наступает иное, другое, отличное от предыдущего. Так, исток, расцвет, могущество и упадок сопровождали Римскую и Германскую империи. Античность и комизм, буффонаду и гротеск, трагедию и смех объединил швейцарский драматург, и всё это представлено на сцене.

В упадке Рима виновен, конечно, далеко не только сам Ромул Великий (нар. арт. России Владимир Симонов), хотя и он руку приложил. Запустение царит в его вотчине. Денег нет, казна пуста, министр финансов сбежал, а двор, что остался, влачит жалкое существование. Приближенные тщетно пытаются образумить императора, уговаривая спасти агонизирующий Рим. Но Ромул будто бы никого не слышит и не слушает. У него есть более достойное занятие – куроводство. Если уж однажды гуси Рим спасли, то кто мешает курам? Было всё так просто… Но стоит ли спасать то, что должно погибнуть?

Ромул Великий глух к увещеваниям, он разыгрывает комедию, местами балаган, притом блистательно (хвала Владимиру Симонову), что думается, это будет всегда. Но нет. Его комедия и отстранение от проблем государевых живучи лишь до поры появления Цезаря Рупфа, фабриканта штанов (Евгений Косырев). Пришел он не просто так – со сделкой – готов ссудить императору солидный куш, взамен же получить в жены дочь императора Рею (Евгения Ивашева). Но Ромул грозен и трагичен. Дочь он любит и не готов спасать то, что предано погибели.

Гниющую империю покинут почти все: дочь Рея, супруга императора Юлия (Яна Соболевская), вернувшийся из германского плена жених Реи – Эмилиан (Владимир Логвинов). Сбегут министры, отправится в Александрию император Восточной Римской империи Зенон (засл. арт. России Владислав Демченко). Останется лишь только Ромул Великий – германцы у ворот, ему приуготована смерть. Она случится, но позже, и не от рук врага.

Император Ромул Великий был велик и человечен настолько, что князь германцев Одоакр (Максим Севриновский) увидел это и признал. Пришёл же он не за смертью Ромула, но просить подданства у императора – вот его желание. Ромул гуманен, германцы жестоки. Жесток и Теодорих (Павел Юдин), племянник Одоакра. Одоакр надеялся вести гуманную войну (если бы таковая действительно была!), но тщетно. Война никогда и нигде не бывает гуманной, а новые Теодорихи убьют однажды не только князя. Но Ромул стар и бессилен, ему дарована пенсия. Кому же, как не Одоакру стать новым королем Италии, признающим величие врага?! Ему суждено подарить мир германцам и римлянам, ибо Римская империя дала миру не только закованных в броню легионеров, но и искусства, «просторы, которые тянутся вдоль моря, где танцуют дельфины, богатые провинции, где земля золотится от пшеницы, солнце, которое согревало людей». Рим погиб, но оставил и добрую память о себе.

Марина АБРАМОВА,

Фото – Яна ОВЧИННИКОВА

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