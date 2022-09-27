11 Ga-La Boheme Fashion Show и La Boheme Awards 2022 закроют день открытия Neva Fashion Week в Санкт-Петербурге

1 октября 2022 северная столица России и неделя моды Neva Fashion Week распахнёт свои двери для культурных мероприятий Москластера — члена Ассоциации «Палата Текстиля и Моды» (г. Санкт-Петербург):
В честь векового юбилея — 100-летия Журнала «Крестьянка» krestyanka.ru пройдёт показ дизайнера Надежды Иншаковой. В 2022 году также исполнилось 100 лет: со дня создания СССР, Пионерии, спортклуба «Спартак» и 100 лет со дня рождения легендарного дизайнера Пьера Кардена. И никак нельзя забыть о 40-летнем юбилее модного дома советского и российского мэтра моды Славы Зайцева, который был отмечен большим показом на Московской неделе моды у Кремля.
На исторической родине Журнала «Богема», где на Загородном проспекте в издательстве М.В. Силина был выпущен первый выпуск Журнала пройдёт Гала-показ Журнала «Богема» / Ga-La Boheme Fashion Show — член Ассоциации содействия развитию индустрии моды «Недели Mоды» и единственное модное шоу Журнала «Богема». Шоу проходило 10 раз в Москве, в том числе в Гостином Дворе. В рамках Ga-La Boheme Fashion Show свои коллекции представят: Lollypie, NK Fashion, Vladislav Ananishnev и др. при содействии Катрины Иванюшкиной (Rina Collection).
Первый день недели моды закроет премия La Boheme Awards 2022. Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards является Системой добровольной сертификации ООО «Москластер» (учредителя Журнала «Богема») и зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) в Едином государственном реестре систем добровольной сертификации Российской Федерации 2 декабря 2019 г., регистрационный № РОСС RU.З2168.04СБА0. Работы по сертификации объектов проводит Международный сертификационный центр Москластера. Вручение первой Премии Журнала «Богема» проходило на Estet Fashion Week в ноябре 2018 года, в 2021 году она закрывала Неделю трикотажной моды, и уже в 2022 г. прошла в Инновационном центре «Сколково» в рамках большого Moscow Fashion Fair (MFF).
Ведущим шоу и премии станет главный редактор Журнала «Богема» и Журнала «Крестьянка», член Международной федерации журналистов (IFJ), дизайнер — Владислав Ананишнев @ananishnev.
Всем участникам события будут выданы сертификаты об участии.
Расписание недели моды представлено по предложенной ссылке.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.