ПЕРМЬ: V юбилейный Международный фестиваль Мартина МакДонаха подвёл итоги

V юбилейный Международный фестиваль Мартина МакДонаха, стартовавший в 2014 году по инициативе художественного руководителя Пермского театра «У Моста» Сергея Федотова – это 14 спектаклей, из которых 5 премьерных, и 10 театров из России, Беларуси и Казахстана.

Раз в два года именно в Пермь слетаются талантливые театральные коллективы со всего мира, чтобы поделиться своими трактовками восьми, а с нынешнего года – уже девяти! – пьес гениального кинорежиссера и сценариста.

Фестиваль уникален не только темой, но и принципами – открытый вход на пресс-завтраки, обсуждения жюри, насыщенная программа мастер-классов и лекций. Со спектаклями сложнее – билеты раскупаются моментально и… именно с фестиваля, а еще точнее – с парада Рыжих начинается осень в Перми раз в два года именно благодаря фестивалю.

2 октября вне конкурсной программыМХТ им. Чехова показал российскую премьеру последней пьесы МакДонаха «Очень-очень-очень темная материя». По отзывам, спектакль не просто удивляет, а шокирует с первых же минут. Черный стенд-ап, переходящий в сцены безумия в стиле «красной комнаты» из Твин Пикса.

На фестивале не обошлось и без приключений: МакДонах решил подшутить над труппой из Казахстана, которые должны были сыграть спектакль «Человек- подушка» 5 октября в 19:00. Но они не попали на самолёт, но все же смогли к нам приехать на автобусе! 23 часа в дороге! Но по словам актеров, как только они переступили порог театра, то поняли, что все это было не зря.

12 строгих членов жюри все 7 дней фестиваля отсматривали конкурсную программу спектаклей: было показано несколько вариантов пьесы «Красавицы из Линэна» — первая в мире кукольная постановка Новосибирского театра кукол и мягкая, добрая версия Минского областного драматического театра. Пьесу «Калека с острова Инишман» выбрали и показали свои интерпретации Республиканский театр белорусской драматургии и Кинешемский драматический театр им А.Н Островского. Новокузнецкий драматический театр привез спектакль «Палачи». Театр «Кот» из Воронежа и Государственный академический русский театр драмы им. Горького (Казахстан) сыграли «Человека-подушку». Единственный на фестивале «Сиротливый Запад» был представлен Акмолинским областным русским драматическим театром (Кокшетау).

После долгих часов обсуждений и жарких споров членов жюри, итогами фестиваля стали:

Специальный Диплом жюри за яркую форму и глубину содержания«Человек-подушка», Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького (Астана, Казахстан));

Специальный Диплом жюри за самобытное прочтение авторского текста «Королева красоты из Линэна», Минский областной драматический театр (Молодечно);

Специальный Диплом жюри автору и исполнителю песен в спектакле «Билли с острова Инишмаан» Максиму Цепелеву за подлинное человеческое высказывание (Кинешемский драматический театр им. Островского);

Специальный приз жюри Илье Бабошину за роль старика Мехоуна в спектакле «Ирландский герой – гордость Запада», Джон Синг, Пермский театр «У Моста»;

Специальный приз жюри Марии Новиченко за роль Морин Фолан в спектакле «Красавица из Линэна», Пермский театр «У Моста»;

Специальный приз жюри Александру Коробову за роль Сида Армфилда в спектакле «Палачи», Новокузнецкий драматический театр;

Специальный приз жюри Наталье Курлыковой за роль Ширли Уэйд в спектакле «Палачи», Новокузнецкий драматический театр;

Специальный приз жюри за лучший актерский дуэт Камену Жеке-Батыру и Жакыпу Мадияру за роли Вэлина и Коулмена в спектакле «Сиротливый Запад» Акмолинский областной русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан).

НОМИНАЦИИ

За лучшее музыкальное решение в спектакле «Сиротливый Запад», Акмолинский областной русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан);

За лучшую женскую роль второго плана вдова Куин – Ирина Молянова, Пермский театр «У Моста», «Ирландский герой – гордость Запада», Джон Синг;

За лучшую мужскую роль второго плана Малыша Бобби – Максим Брагинец, Республиканский театр белорусской драматургии (Минск), «Калека с острова Инишмаан»;

За лучшую женскую роль Мэг Фолан – Елена Рахмангулова, «Королева красоты из Линэна», Минский областной драматический театр (Молодечно);

За лучшую мужскую роль Калеки Билли – Артём Курень, «Калека с острова Инишмаан», Республиканский театр белорусской драматургии (Минск);

За лучший актерский ансамбль Театр «У Моста» (Пермь, Россия) «Ирландский герой – гордость Запада», Джон Синг. Режиссура и сценография – Сергей Федотов;

За лучшую режиссуру «Палачи», Новокузнецкий драматический театр. Режиссёр – Ярослав Рахманин.

Гран-при за спектакль «Калека с острова Инишмаан». Республиканский театр белорусской драматургии (Минск). Режиссёр – Александр Гарцуев.

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