Елена Гофман представила клип на песню «Душа»

Певица Елена Гофман представила новый клип на песню «Душа».

Клип решили делать минималистичным, чтобы визуальный ряд не отвлекал от содержания текста. «Мне хотелось, чтобы зритель при просмотре клипа погрузился в размышления», — говорит певица.

В тексте звучит кредо автора. Поиск жизненного пути человеческой души не имеет границ Всегда есть выбор и выход из любой ситуации. Все выдержит человек. А воля станет отличной опорой в пути.

Творческий союз с музыкантом и продюсером Геннадием Мартовым раскрыл новые музыкальные краски песни петербургского композитора Алексея Югина.

Песню «Душа» впервые исполнила Ани Лорак на шоу «Хит». Песня стала настоящим музыкальным откровением для Елены Гофман. Она покорила певицу глубиной и внутренней силой.

Елена Гофман является уроженкой г. Змеиногорска Алтайского края, закончила Алтайский государственный музыкальный колледж и Московский государственный университет культуры и искусств. С детства Елена увлекалась пением и театральным искусством.

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