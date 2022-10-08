Режиссер Елена Лабутина выпускает новый детский спектакль «Незнайка» в Театре на Бронной

В ноябре Театр на Бронной совместно с режиссером Еленой Лабутиной покажет новую детскую постановку по произведениям Николая Носова – «Незнайка».

В центре повествования — крошечные жители Цветочного города. Одним словом, малыши и малышки. И все было бы хорошо, но малыши не дружат с малышками. А малышки — с малышами.

В спектакле участвуют молодые артисты труппы: Григорий Верник, Денис Зайнуллин, Мария Янычева, Елизавета Базыкина, Дмитрий Гурьянов, Андро Симонишвили, Николай Яскевич , Богдан Жилин, Сергей Кизас, Иван Тарасов, Даниил Чуп, Александр Шумский, Максим Шуткин, Анастасия Шалонько, Анастасия Ильинская, Владимира Петрик, Яна Енжаева, Диана Огай и другие.

Елена Лабутина, режиссер: «Это талантливые профессионалы, открытые к эксперименту, очень энергичные и веселые. Позволяю артистам (в хорошем смысле) похулиганить, даю много творческой свободы. Особенно люблю наши репетиции с хореографом и с музыкальным руководителем. Уверена, что эту творческую и живую атмосферу, которая сейчас преобладает на репетициях, мы сможем в полной мере передать нашим зрителям».

Михаил Гербер, художник: «Для меня “Незнайка” — про большую художественную свободу. Во-первых, это свобода в материале. В книге Носова огромный простор для фантазии. Во-вторых, это и свобода в инструментах: в спектакле мы используем анимацию, коллаж, видеосъемку в сочетании с игровой сценографией. Так на сцене появляется природный микромир — волшебный, каким он кажется в детстве, где все дышит, движется и превращается».

Премьерные показы пройдут 4, 5, 6, 13 и 20 ноября.

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