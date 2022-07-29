Международная интерактивная фотовыставка «Пеликантность. Пеликаны мира» открылась в Дагестане

27 июля государственный заповедник «Дагестанский» и медиагруппа «Красный квадрат» открыли международную интерактивную фотовыставку «Пеликантность. Пеликаны мира». В течение месяца в историческом парке «Россия – моя история» в Махачкале гости смогут познакомиться с международной экспозицией. На выставке собраны лучшие кадры этих удивительных птиц, сделанные в разных уголках нашей планеты российскими профессиональными фотографами и любителями.

Для создания проекта «Пеликантность. Пеликаны мира» организаторами был проведен национальный конкурс: российские фотографы, профессионалы и любители прислали более 800 репортажных и художественных кадров. Лучшие снимки отбирали эксперты из Союза фотографов дикой природы. Каждая фотография сопровождается уникальным QR-кодом с историями авторов снимков и дополнительным мультимедийным контентом.

Гости музея смогут взглянуть на пеликанов глазами десятков увлеченных орнитологов-любителей: мастерство фотографов проиллюстрирует красоту и уклад жизни этих загадочных птиц, а также позволит отправиться в мультимедийное путешествие с помощью смартфона и познакомиться с удивительными пернатыми поближе.

Выставка успешно проработала два месяца в Московском зоопарке и стала одним из самых заметных образовательно-развлекательных проектов столицы, а затем отправилась в турне по городам России. Первым в эстафете стал государственный заповедник «Черные земли», где обитает крупнейшая в России колония розовых пеликанов. «Пеликантность. Пеликаны мира» проходила в Национальном музее Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова. Сейчас, при поддержке государственного заповедника «Дагестанский», выставка переехала в Махачкалу и в течение месяца будет открыта посетителей исторического парка «Россия – моя история». «Дагестанский» заповедник – настоящий рай для птиц, которые сменяют друг друга на гнездовании и зимовке. Именно здесь располагаются самые большие в мире гнездовья и места скоплений на миграциях и зимовке кудрявого пеликана – одного из символов Дагестанского заповедника.

Экспозиция подготовлена в рамках научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» и является частью масштабного международного кинопроекта, над которым уже ведет работу режиссер Надежда Дорофеева: научно-популярный фильм «Пеликаний остров» готовится к выходу в 2023 году.

Организаторами выставки в Махачкале выступили государственный заповедник «Дагестанский», Союз фотографов дикой природы, творческий коллектив Monticola Films, а также медиагруппа «Красный квадрат».

Выставка в Махачкале продлится с 27 июля по 26 августа 2022 года включительно, вход бесплатный по билету на любую экспозицию музея, время посещения – по режиму работы исторического парка «Россия – моя история».

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