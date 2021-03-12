Пермский театр оперы и балета анонсирует сезон 2021/2022 года

Переосмысление традиций и движение к новым художественным рубежам — на пересечении этих векторов строится сегодня программная политика Пермского театра оперы и балета. В сезоне 2021/2022 она воплотится в серии спектаклей по произведениям ключевых российских композиторов XIX и XX века — Петра Ильича Чайковского, Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева.
Цикл постановок по операм Чайковского, приуроченный к 150-летию театра, реализует Артем Абашев: начатый в сезоне 2020/2021 «Иолантой», в 2022 году он будет продолжен «Евгением Онегиным». Под управлением главного дирижера театра прозвучат и два шедевра Игоря Стравинского — балет «Свадебка» и опера «Соловей».
Обе труппы театра должны работать как цельный организм, находясь в диалоге и развиваясь в едином творческом направлении, — такова принципиальная позиция главного режиссера Пермской оперы Марата Гацалова. В этом смысле важным акцентом сезона 2021/2022 станет обращение к знаковым названиям музыкального театра ХХ века — в репертуар войдут «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока, «Каменный цветок» Сергея Прокофьева и «Турандот» Джакомо Пуччини. Продолжится и начатый в прошлом году курс на сотрудничество с главными героями «новой режиссерской волны» российской сцены — афиша Пермской оперы пополнится спектаклями Василия Бархатова, Владислава Наставшева и Евгении Сафоновой.
От «Путеводителя по балету» до «Турандот»
На ноябрь 2021 года запланирована премьера «Путеводителя по балету» в хореографии Антона Пимонова — спектакля, исследующего, из каких элементов состоит классический балет и почему в XXI веке он остается актуальным искусством. Это будет новая партитура, над которой по заказу театра работает петербургский композитор Настасья Хрущёва. В первом отделении искусство балета рассматривается как под микроскопом. После антракта все детали этого механизма приводит в движение третий акт «Спящей красавицы» Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа. Музыкальный руководитель «Путеводителя по балету» — Артем Абашев, авторы сценографии — художники московского Электротеатра Станиславский Степан Лукьянов, Анастасия Нефёдова и Сергей Васильев, куратор проекта — Богдан Королёк.
В декабре 2021 года театр покажет премьеру «Фауста» Шарля Гуно под управлением Артема Абашева и в постановке Василия Бархатова, возвращающегося в Россию после длительного перерыва — в последний раз на отечественных подмостках режиссер работал в 2014 году.
Весной 2022 года Пермская опера представит нового «Евгения Онегина» — постановкой хрестоматийной оперы Чайковского на большой музыкальной сцене дебютирует режиссер Владислав Наставшев. Его первый оперный спектакль, «Искатели жемчуга», показанный в декабре 2020 года на Камерной сцене Большого театра, был признан прессой одним из центральных событий нынешнего театрального сезона.
Сезон 2021/2022 завершится премьерой, которая объединит две одноактные оперы — «Соловей» Игоря Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока (музыкальный руководитель — Артем Абашев). Для Евгении Сафоновой, лауреата «Золотой Маски — 2020» и одного из ведущих российских режиссеров поколения тридцатилетних, эта постановка станет первым опытом работы в музыкальном театре.
Во второй половине 2022 года Пермский театр оперы и балета покажет два спектакля-блокбастера под управлением главного дирижера театра Артема Абашева. В ноябре Антон Пимонов поставит балет «Каменный цветок» Сергея Прокофьева по мотивам уральских сказов Павла Бажова, художником-постановщиком спектакля выступит Анастасия Нефёдова — этот спектакль приурочен к грядущему 300-летию Перми. В сентябре Марат Гацалов представит новую постановку оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.
Также в будущем сезоне в афишу театра вернутся полюбившиеся публике спектакли прошлых лет: опера «Богема» Пуччини в постановке Филиппа Химмельманна — в сентябре 2021 года и балеты «Свадебка» Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта — в феврале 2022 года.
Фото – Андрей ЧУНТУМОВОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.