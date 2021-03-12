Пермский театр оперы и балета анонсирует сезон 2021/2022 года

Пере­осмыс­ле­ние тра­ди­ций и дви­же­ние к новым худо­же­ствен­ным рубе­жам — на пере­се­че­нии этих век­то­ров стро­ит­ся сего­дня про­грамм­ная поли­ти­ка Перм­ско­го теат­ра опе­ры и бале­та. В сезоне 2021/2022 она вопло­тит­ся в серии спек­так­лей по про­из­ве­де­ни­ям клю­че­вых рос­сий­ских ком­по­зи­то­ров XIX и XX века — Пет­ра Ильи­ча Чай­ков­ско­го, Иго­ря Стра­вин­ско­го и Сер­гея Прокофьева.

Цикл поста­но­вок по опе­рам Чай­ков­ско­го, при­уро­чен­ный к 150-летию теат­ра, реа­ли­зу­ет Артем Аба­шев: нача­тый в сезоне 2020/2021 «Иолан­той», в 2022 году он будет про­дол­жен «Евге­ни­ем Оне­ги­ным». Под управ­ле­ни­ем глав­но­го дири­же­ра теат­ра про­зву­чат и два шедев­ра Иго­ря Стра­вин­ско­го — балет «Сва­деб­ка» и опе­ра «Соло­вей».

Обе труп­пы теат­ра долж­ны рабо­тать как цель­ный орга­низм, нахо­дясь в диа­ло­ге и раз­ви­ва­ясь в еди­ном твор­че­ском направ­ле­нии, — тако­ва прин­ци­пи­аль­ная пози­ция глав­но­го режис­се­ра Перм­ской опе­ры Мара­та Гаца­ло­ва. В этом смыс­ле важ­ным акцен­том сезо­на 2021/2022 ста­нет обра­ще­ние к зна­ко­вым назва­ни­ям музы­каль­но­го теат­ра ХХ века — в репер­ту­ар вой­дут «Замок гер­цо­га Синяя Боро­да» Белы Бар­то­ка, «Камен­ный цве­ток» Сер­гея Про­ко­фье­ва и «Туран­дот» Джа­ко­мо Пуч­чи­ни. Про­дол­жит­ся и нача­тый в про­шлом году курс на сотруд­ни­че­ство с глав­ны­ми геро­я­ми «новой режис­сер­ской вол­ны» рос­сий­ской сце­ны — афи­ша Перм­ской опе­ры попол­нит­ся спек­так­ля­ми Васи­лия Бар­ха­то­ва, Вла­ди­сла­ва Настав­ше­ва и Евге­нии Сафоновой.

От «Путеводителя по балету» до «Турандот»

На ноябрь 2021 года запла­ни­ро­ва­на пре­мье­ра «Путе­во­ди­те­ля по бале­ту» в хорео­гра­фии Анто­на Пимо­но­ва — спек­так­ля, иссле­ду­ю­ще­го, из каких эле­мен­тов состо­ит клас­си­че­ский балет и поче­му в XXI веке он оста­ет­ся акту­аль­ным искус­ством. Это будет новая пар­ти­ту­ра, над кото­рой по зака­зу теат­ра рабо­та­ет петер­бург­ский ком­по­зи­тор Наста­сья Хру­щё­ва. В пер­вом отде­ле­нии искус­ство бале­та рас­смат­ри­ва­ет­ся как под мик­ро­ско­пом. После антрак­та все дета­ли это­го меха­низ­ма при­во­дит в дви­же­ние тре­тий акт «Спя­щей кра­са­ви­цы» Чай­ков­ско­го в клас­си­че­ской хорео­гра­фии Мари­уса Пети­па. Музы­каль­ный руко­во­ди­тель «Путе­во­ди­те­ля по бале­ту» — Артем Аба­шев, авто­ры сце­но­гра­фии — худож­ни­ки мос­ков­ско­го Элек­тро­те­ат­ра Ста­ни­слав­ский Сте­пан Лукья­нов, Ана­ста­сия Нефё­до­ва и Сер­гей Васи­льев, кура­тор про­ек­та — Бог­дан Королёк.

В декаб­ре 2021 года театр пока­жет пре­мье­ру «Фау­ста» Шар­ля Гуно под управ­ле­ни­ем Арте­ма Аба­ше­ва и в поста­нов­ке Васи­лия Бар­ха­то­ва, воз­вра­ща­ю­ще­го­ся в Рос­сию после дли­тель­но­го пере­ры­ва — в послед­ний раз на оте­че­ствен­ных под­мост­ках режис­сер рабо­тал в 2014 году.

Вес­ной 2022 года Перм­ская опе­ра пред­ста­вит ново­го «Евге­ния Оне­ги­на» — поста­нов­кой хре­сто­ма­тий­ной опе­ры Чай­ков­ско­го на боль­шой музы­каль­ной сцене дебю­ти­ру­ет режис­сер Вла­ди­слав Настав­шев. Его пер­вый опер­ный спек­такль, «Иска­те­ли жем­чу­га», пока­зан­ный в декаб­ре 2020 года на Камер­ной сцене Боль­шо­го теат­ра, был при­знан прес­сой одним из цен­траль­ных собы­тий нынеш­не­го теат­раль­но­го сезона.

Сезон 2021/2022 завер­шит­ся пре­мье­рой, кото­рая объ­еди­нит две одно­акт­ные опе­ры — «Соло­вей» Иго­ря Стра­вин­ско­го и «Замок гер­цо­га Синяя Боро­да» Белы Бар­то­ка (музы­каль­ный руко­во­ди­тель — Артем Аба­шев). Для Евге­нии Сафо­но­вой, лау­ре­а­та «Золо­той Мас­ки — 2020» и одно­го из веду­щих рос­сий­ских режис­се­ров поко­ле­ния трид­ца­ти­лет­них, эта поста­нов­ка ста­нет пер­вым опы­том рабо­ты в музы­каль­ном театре.

Во вто­рой поло­вине 2022 года Перм­ский театр опе­ры и бале­та пока­жет два спек­так­ля-блок­ба­сте­ра под управ­ле­ни­ем глав­но­го дири­же­ра теат­ра Арте­ма Аба­ше­ва. В нояб­ре Антон Пимо­нов поста­вит балет «Камен­ный цве­ток» Сер­гея Про­ко­фье­ва по моти­вам ураль­ских ска­зов Пав­ла Бажо­ва, худож­ни­ком-поста­нов­щи­ком спек­так­ля высту­пит Ана­ста­сия Нефё­до­ва — этот спек­такль при­уро­чен к гря­ду­ще­му 300-летию Пер­ми. В сен­тяб­ре Марат Гаца­лов пред­ста­вит новую поста­нов­ку опе­ры «Туран­дот» Джа­ко­мо Пуччини.

Так­же в буду­щем сезоне в афи­шу теат­ра вер­нут­ся полю­бив­ши­е­ся пуб­ли­ке спек­так­ли про­шлых лет: опе­ра «Боге­ма» Пуч­чи­ни в поста­нов­ке Филип­па Хим­мель­ман­на — в сен­тяб­ре 2021 года и бале­ты «Сва­деб­ка» Иржи Кили­а­на и The Second Detail Уилья­ма Фор­сай­та — в фев­ра­ле 2022 года.

Фото – Андрей ЧУНТУМОВ

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