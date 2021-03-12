Музыкальный проект «Моспродюсер ON AIR» подводит итоги

Стали известны имена победителей всероссийского музыкального проекта «Моспродюсер ON AIR». Ими стали певица Катя Рикеда, группы Sparks Boys и Sometimes Band из Москвы, а также группа DREAMS SHADOW из Воронежа. Музыканты победили в проекте по итогам онлайн-голосовании и оценкам жюри. Победители этой весной выступят с сольными концертами на «Наше-ТВ».
Проект «Моспродюсер ON AIR» состоял из нескольких этапов. Музыкальные коллективы отправляли свои заявки с видео, где они в живую исполняют авторскую песню. Эксперты Моспродюсер оценивали заявки и выбирали 15 полуфиналистов, которые приняли участие в онлайн-голосовании. По результатам онлайн-голосования из каждой пятёрки было выбрано по 2 финалиста с большим числом голосов. Судьбу четырёх победителей решили эксперты Наше-ТВ.
География проекта насчитывает десятки городов, среди которых Анапа, Владивосток, Евпатория, Казань, Москва, Санкт-Петербург, а также Костанай (Казахстан), Фаниполь (Беларусь) и многие другие. Помимо начинающих музыкантов в проекте приняли участие уже состоявшиеся артисты: Батишта, в прошлом солист группы Банд’Эрос, Istokiya & Вадим Галыгин и солист группы Uma2rman Владимир Кристовский
Об итогах проекта рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров: «Несмотря на то, что для нашей аудитории — это новый проект, всего за 3 недели к нам поступило почти 4000 треков от музыкантов из разных городов России и других стран. Хотелось бы отметить не только количество, но и качество работ. Многие из них на достойном уровне и запросто могут конкурировать с материалом уже известных артистов. Поздравляем победителей! Желаем удачи и приглашаем всех принять участие в наших следующих проектах».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.