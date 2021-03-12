Музыкальный проект «Моспродюсер ON AIR» подводит итоги

Ста­ли извест­ны име­на побе­ди­те­лей все­рос­сий­ско­го музы­каль­но­го про­ек­та «Моспро­дю­сер ON AIR». Ими ста­ли певи­ца Катя Рике­да, груп­пы Sparks Boys и Sometimes Band из Моск­вы, а так­же груп­па DREAMS SHADOW из Воро­не­жа. Музы­кан­ты побе­ди­ли в про­ек­те по ито­гам онлайн-голо­со­ва­нии и оцен­кам жюри. Побе­ди­те­ли этой вес­ной высту­пят с соль­ны­ми кон­цер­та­ми на «Наше-ТВ».

Про­ект «Моспро­дю­сер ON AIR» состо­ял из несколь­ких эта­пов. Музы­каль­ные кол­лек­ти­вы отправ­ля­ли свои заяв­ки с видео, где они в живую испол­ня­ют автор­скую пес­ню. Экс­пер­ты Моспро­дю­сер оце­ни­ва­ли заяв­ки и выби­ра­ли 15 полу­фи­на­ли­стов, кото­рые при­ня­ли уча­стие в онлайн-голо­со­ва­нии. По резуль­та­там онлайн-голо­со­ва­ния из каж­дой пятёр­ки было выбра­но по 2 фина­ли­ста с боль­шим чис­лом голо­сов. Судь­бу четы­рёх побе­ди­те­лей реши­ли экс­пер­ты Наше-ТВ.

Гео­гра­фия про­ек­та насчи­ты­ва­ет десят­ки горо­дов, сре­ди кото­рых Ана­па, Вла­ди­во­сток, Евпа­то­рия, Казань, Москва, Санкт-Петер­бург, а так­же Коста­най (Казах­стан), Фани­поль (Бела­русь) и мно­гие дру­гие. Поми­мо начи­на­ю­щих музы­кан­тов в про­ек­те при­ня­ли уча­стие уже состо­яв­ши­е­ся арти­сты: Батишта, в про­шлом солист груп­пы Бан­д’­Эрос, Istokiya & Вадим Галы­гин и солист груп­пы Uma2rman Вла­ди­мир Кристовский

Об ито­гах про­ек­та рас­ска­зал дирек­тор Мос­ков­ско­го про­дю­сер­ско­го цен­тра Андрей Пет­ров: «Несмот­ря на то, что для нашей ауди­то­рии — это новый про­ект, все­го за 3 неде­ли к нам посту­пи­ло почти 4000 тре­ков от музы­кан­тов из раз­ных горо­дов Рос­сии и дру­гих стран. Хоте­лось бы отме­тить не толь­ко коли­че­ство, но и каче­ство работ. Мно­гие из них на достой­ном уровне и запро­сто могут кон­ку­ри­ро­вать с мате­ри­а­лом уже извест­ных арти­стов. Поздрав­ля­ем побе­ди­те­лей! Жела­ем уда­чи и при­гла­ша­ем всех при­нять уча­стие в наших сле­ду­ю­щих проектах».

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