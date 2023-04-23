ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ПОЛУЧИЛ  ЕЩЕ ОДНУ «ЗОЛОТУЮ МАСКУ»

22 апреля на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко были объявлены лауреаты 29-й Национальной театральной премии «Золотая Маска — 2023». Пермский театр оперы и балета увозит с церемонии награду за лучшую режиссерскую работу.

По итогам театрального сезона 2021/22 лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска» за лучшую работу режиссера в опере стал Владиславс Наставшевс (опера «Евгений Онегин»).

Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Влад Наставшевс, к сожалению или к счастью для нас, репетирует сейчас в Пермском театре оперы и балета следующий спектакль. И огромная признательность жюри Национальной премии «Золотая Маска» за эту награду замечательному и тонкому режиссеру, который осуществил великолепную работу и получил заслуженную награду. Спасибо большое!

Новый пермский «Евгений Онегин» был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска — 2023» в 8 номинациях — «лучший спектакль в опере», «лучшая работа режиссера» (Владиславс Наставшевс), «лучшая работа дирижера» (Михаил Татарников), «лучшая работа художника» (Владиславс Наставшевс), «лучшая работа художника по свету» (Константин Бинкин), «лучшая женская роль» (Дарья Пичугина), «лучшая мужская роль» (Константин Сучков, Александр Чернов).

«Впечатляюще выразительная, собранная из предметов с символической нагрузкой предметная среда, сценография, костюмы — все придумано самим Наставшевсом: пермский «Евгений Онегин» — тотально авторское высказывание. По композиции и драматургии это именно что «лирические сцены» — не внятный линейный рассказ, но полуоформленные сцены-картины, в центре которых — одинокий герой, погруженный в мучительные размышления о былом, пытающийся объяснить самому себе свои же трагические ошибки», — писала после премьеры театральный критик Гюляра Садых-заде для Masters Journal.

Фото – Никита ЧУНТУМОВ, Ирина ПОЛЯРНАЯ

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