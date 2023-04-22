Режиссерская лаборатория в ДМТЮА

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Третий год подряд фонд поддержки «Театр и дети» совместно с Детским музыкальным театром юного актера при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводит режиссерскую лабораторию, которая призвана открыть новые имена в театральной режиссуре, представляет собой театральную площадку для молодых режиссеров в возрасте до 35 лет по созданию эскизов спектаклей для самых маленьких зрителей (0+). Режиссеры, предложившие наиболее интересные идеи, получат возможность реализовать эскиз будущего спектакля с участием труппы Детского музыкального театра юного актера.

пушкин

В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Приветствуются заявки на постановку эскизов по произведениям поэта.

Режиссёрская лаборатория будет проводиться в три этапа:

  • приём заявок (до 31 мая 2023 года),
  • репетиции и показы эскизов-спектаклей (май-июнь 2023 года),
  • определение победителей (июль 2023 года),
  • режиссеры двух лучших работ, отобранных жюри, дорабатывают эскизы и выпускают премьеры спектаклей в октябре-ноябре 2023 года на сцене Детского музыкального театра юного актера.

Спектакли войдут в репертуар театра и будут доступны для просмотра широкой зрительской аудитории.

Проект предоставляет возможность молодым режиссерам реализовать свои идеи в профессиональном государственном театре. Кроме того, победители лаборатории получат вознаграждение за реализацию творческих инициатив.

Требования к заявке: 

  • профессиональное режиссерское образование (возраст до 35 лет),
  • творческое резюме ,
  • режиссерская экспликация музыкального спектакля для дошкольного возраста (0+): описание идеи, музыка (из подбора или специально написана для спектакля), сценографическое решение
  • количество персонажей в спектакле не должно превышать 12 человек (включая участие 3-6 юных актеров Детского музыкального театра юного актера) ,
  • продолжительность эскизов, отобранных для показа, не более 15 минут.

Прием заявок осуществляется до 31 мая 2023 года по электронной почте: teatrideti@mail.ru .

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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