От Приморья до Тулы: Завершился Всероссийский фестиваль для детей и молодёжи «Страна – Театр – Школа»

Завершился Третий Всероссийский фестиваль для детей и молодёжи «Страна – Театр – Школа». Это фестиваль школьных самодеятельных театров, организованный Ассоциацией музыкальных театров России при поддержке Министерства культуры РФ в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В этом году фестиваль побил все рекорды протяжённости театральных маршрутов: ежегодно форум проводится в нескольких регионах страны, в этом году такими локациями стали приморский край, Тульская и Самарская области. И если представить путь по прямой от Москвы до Владивостока, то это – шесть с половиной тысяч километров. А если проехать по периметру четырёхугольника - Москва-Владивосток-Самара-Тула-Москва, то цифры и вовсе будут невообразимые. Но детский театральный марафон «Страна-Театр-Школа» объединил такие удалённые друг от друга регионы. И если первые два тура смотра проводились «на местах», то коллективы, отобранные в финал, получили возможность показать свои работы в столице, на известной академической сцене. В этом году итоговый третий тур прошёл на Малой сцене Театра имени Наталии Сац, а торжественная церемония закрытия состоялась в Детском музыкальном театре юного актёра.

Но помимо фестивальных смотров спектаклей юных артистов, фестиваль «Страна-Театр-Школа» - это еще и разнообразные методические программы, от практических мастер-классов для учащихся и их педагогов в регионах, до цикла занятий «Школа юного театрального блогера» в стенах московского Театра имени Наталии Сац.

Театр «Балаганчик», Тула. Сцена из спектакля «Три мушкётера»

Этот курс мастер-классов и лекций призван не столько привлечь молодёжь к диджитал-технологиям (интерес к соцсетям итак повышенный у новых поколений), сколько показать инструменты и принципы освещения событий в области культура. Ведь не секрет, что для грамотного рассказа о явлениях академической музыки и театра необходимы немалые знания. Конечно, обучить театроведению в курсе из нескольких лекций невозможно. Но лекторы курса демонстрируют важнейшие приёмы и методики в оценке культурных событий. Ведь каждый из тех, кто делится опытом описания спектаклей и концертов – признанный специалист в этой области. Открыл «Школу юного театрального блогера» 2023 года музыкальный критик, автор книг, артист Московского государственного симфонического оркестра (МГСО) под управлением Ивана Рудина (английский рожок) Владимир Зисман. Помимо теоретического обсуждения полезных навыков и знаний, которые полезно иметь специалистам в области театра, он подробно обсудил публикации слушателей, сделанные ими по итогам просмотра спектакля «ОНА» Театра имени Наталии Сац. На втором мастер-классе Школы театрального блогера музыкальный критик, пианистка, ведущая спец курса ВШЭ Елена Алексеева обсуждала со слушателями курса прошедший в Театре Сац концерт к 150-летию С.Рахманинова. Смыслы и тематика вокально-симфонической классики раскрывались не только на примерах ведущей, но и в интерактивных заданиях. Так, участникам мастер-класса предлагалось написать пост о юбилее композитора, представив себя в разных блогерских или журналистских жанрах: как политический обозреватель, как репортёр по вопросам социальной тематики, как автор женского, глянцевого журнала. Такой практикум вызвал немалый интерес у студентов журфака МГУ.

На третьем занятии Школы юного театрального блогера солистка оперной труппы Театра имени Наталии Сац, лектор и блогер Александра Антошина познакомила слушателей с необычными и редкими видами театральных постановок: иммерсивными спектаклями и старинными операми. Примером стала постановка оперы Клаудио Монтеверди «Орфей», которую самые активные слушатели смогли увидеть, посетив вслед за лекцией спектакль Театра Сац, и написали об этом спектакле вполне зрелые и яркие отзывы.

Последующие мастер-классы шеф-редактора портала про театр «Недоросль», театроведа, журналиста, автора книг Катерины Антоновой и главного редактора информационного агентства и газеты «Музыкальный Клондайк», продюсера, театроведа Надежды Кузяковой касались практических навыков разбора театральных постановок. Материалом для мастер-классов стали постановки школьных театров, участвующих в фестивале «Страна-Театр-Школа», которые московские слушатели и юные блогеры Владивостока, подключающиеся онлайн, оценивали по записям, присланным на фестиваль.

А заключительный мастер-класс провела пресс-секретарь Московского концертного зала Зарядье Ольга Кузьмина. По результатам оригинального симфонического проекта оркестра и хора Театра Сац «Засуха. Потоп» в рамках проекта Re-конструкция московские участники «Школы юного театрального блогера» создали свои публикации, которые обсуждались на занятии в контексте примеров из телеграм-канала зала Зарядье. Технологии публикаций в этой сети вызвали немало вопросов и дополнительных обсуждений как у столичных, так и у региональных слушателей.

Студия «Сорванец», Приморский край. Приз за лучший актерский ансамбль

Участниками «Школы юного театрального блогера» 2023-го года стали старшеклассники московской Школы № 626 имени Наталии Сац, а также студенты междисциплинарной творческой мастерской факультета журналистики МГУ «Кузница кадров». Онлайн присоединились старшеклассники из Приморского регионального отделения общероссийской лиги юных журналистов. Московским участникам была предоставлена возможность рассказать о нескольких новых проектах Театра Сац, каждый из которых в полной мере отвечают разнообразной специфике современного драматического и музыкального театра. А школьники из Приморского края присылали для обсуждений свои публикации о студенческих спектаклях, отобранные для участия в итоговом туре фестиваля «Страна-Театр-Школа».

Третий тур, объединивший финалистов из таких далеких друг от друга регионов страны на Малой сцене Театра Сац, не только предоставил возможность показать юным артистам свои работы, но и подарил массу впечатлений от знакомств, неформального общения с жюри и друг с другом и, конечно, от экскурсий по Москве. Возможно, это творческое общение и незабываемые впечатления и стали важнейшим итогом фестиваля. Недаром художественный руководитель Детского музыкального театра имени Наталии Сац, президент Ассоциации музыкальных театров (которая организовала фестиваль), режиссёр Георгий Исаакян, обращаясь к участникам церемонии закрытия фестиваля подчеркнул: «В этом фестиваля нет проигравших: и коллективы, представляющие свои регионы, и организаторы форума, которые дают возможность прикоснуться детям и молодёжи к великим традициям отечественного театра, к искусству литературы и музыки, - все участники и создатели этого просветительского процесса, и дети, и педагоги, объединены общим важным делом. Какую бы профессию дети, участвующие в театральных постановках, ни выбрали в будущем, они уже победители. Ведь каждый из юных артистов смог прикоснуться к чуду театра, чуду искусства. Вспомним, что Эйнштейн играл на скрипке, знаменитый русский композитор Бородин был химиком, а создатель музыки, с которой мы рождаемся и которая сопровождает нас всю жизнь, Римский-Корсаков – морской офицер. Какую бы стезю участники фестиваля «Страна-Театр-Школа» ни выбрали бы в жизни, уже сегодня каждый из вас – прекрасный, яркий, замечательный гражданин нашей великой страны».

В третьем туре были показаны спектакли, охватившие практически все жанры современного театра: и драма, и всевозможные музыкальные постановки – от фольклорных композиций и водевилей до серьёзных работ, сопоставимых с профессиональными мюзиклами. Заметим, что музыка занимала большое место во всех постановках, и в классических интерпретациях русских сказок значительная часть эффектов ложилась на музыкальную палитру.

Театр «Аплодисменты». Город Артём, Приморский край. Гран-при

Обладателями Гран-при стал Детский эстрадно-музыкальный театр «Аплодисменты» из города Артем в Приморском крае за добрый и трогательный спектакль «Дом, где солнышко живет». Остальные призы разделились согласно специальным номинациям. Так, в номинации «Лучшая женская роль» награждены Юлия Манцигина (роль Сороки в спектакле «Дом, где солнышко живет» Эстрадно-музыкального театра «Аплодисменты» города Артем) и София Киселева (роль Аленушки в спектакле «Аленький цветочек» театра «Овация» Владивостокского Дворец детского творчества). Лучшими исполнителями мужских ролей стали Богдан Лоханев (роль Антона в спектакле «Аленький цветочек» театра-студии «Мы» Сокольнического Дома культуры города Тулы) и Тимофей Шевяхов (роль Д'Артаньяна в спектакле «Три мушкетера» театра «Балаганчик» Центра культуры и досуга «Орион» города Тулы). В номинации «Лучшая режиссура» победителем стал спектакль «Научи меня летать» Театральной студии при ТЮЗ «Дилижанс» города Тольятти, в номинации «Лучшее художественное решение» - спектакль «Шиворот-навыворот» театральной студии «Эксперимент» города Тольятти. В номинации «Лучший актёрский ансамбль» наград удостоены две работы: спектакль «Рэп-концерт «СТИХиЯBAND» театральной студии «Премьера» при драматическом театре «Колесо» имени Народного артиста России Г. Б. Дроздова города Тольятти и спектакль «Сказка о мертвой царевне» театра-студии «Сорванец» города Лучегорск в Приморском крае. Приза за «Лучший музыкальный ансамбль» удостоен спектакль «Квартет» коллектива «Соловушки» музыкального театра «Синяя птица» Детской школы искусств №1 города Тулы. В номинации «Лучший музыкальный спектакль» - спектакль «Аленький цветочек» музыкального театра «Овация» городского Дворца детского творчества» города Владивостока.

С особенном интересом участники фестиваля ожидали решения детского жюри. Это была отдельная судейская коллегия, которая объединяла юных актёров Детской оперной студии Театра Сац и Детского музыкального театра юного актёра. У детского жюри была своя собственная номинация, и лучшим, по мнению детского жюри, спектаклем стал спектакль «Научи меня летать» Театральной студии при ТЮЗ «Дилижанс» города Тольятти.

Растущая активность фестиваля «Страна – Театр – Школа» показывает, что артистическая практика в школьных театрах является важнейшим ресурсом для воспитания творческих и ярких личностей. Фестиваль демонстрирует, что школьный театр важен не просто как развлечение, но и как инструмент для всестороннего формирования человека.

Надежда ДРАГАН,

Фото – Оргкомитет Фестиваля «Страна – Театр – Школа»

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