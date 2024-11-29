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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Персональная выставка Александра Беридзе «Абстрактное мышление» открылась в ГУМ-RED-LINE

editor
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серия про свет
Серия «ПроСвет». Фото © Александр Беридзе, 2016 г.

В галерее ГУМ-RED-LINE открылась персональная выставка Александра Беридзе «Абстрактное мышление». Экспозиция представит новые, ранее не выставлявшиеся работы художника, созданные в его парижской студии за последние два года, а также работы из московской мастерской автора. Куратором выступит Марина Федоровская. Участие в реализации проекта принял Фонд поддержки образования и науки (Алфёровский фонд).

Название выставки «Абстрактное мышление» отсылает к важнейшему постулату нового искусства и базовой способности научного познания, а также объясняет что именно видит научное сообщество в абстрактных картинах художника.

Творчество Беридзе привлекает внимание многих ученых — психологов, философов, нейробиологов, менталистов. Многие из них заявляют, что полотна художника воплощают мыслительный процесс человека, хаотичный, до настоящего времени неизученный и крайне индивидуальный. Художнику удается зафиксировать пограничные состояния сознания благодаря так называемому «регламентированному хаосу», воплотить эклектику ментально-эмоциональных состояний и создать визуальную модель мысли. Интересно, что его визуальные откровения неожиданным образом соотносятся с научными открытиями, а иногда носят и опережающий характер.

Выставка в галерее ГУМ-Red-Line представит новые работы художника из серии «Transpsychology», созданные в его мастерской во Франции, и работы серии «Reflection», принесшие художнику известность в художественных и научных кругах, благодаря совместному труду с исследователем-менталистом Жан-Луи Трипоном. Их совместная книга с Александром Беридзе «Открывая нашу ментальную жизнь» (À la découverte de notre vie mentale, Les Editions Sydney Laurent, 2018) стала экспериментальным исследованием живописи как примера визуализации процесса мышления. Работы этой серии художника Ж.-Л. Трипон назвал «ментальный фигуратив», так как он прекрасно представляет визуализацию Мыслительного процесса.

Работы Александра Беридзе вызывают научный интерес и поддержку ученых со всего мира; в частности, ученые Колумбийского университета заинтересовались работами Александра, так как получили массовые подтверждения того факта, что на его работы (живопись) реагируют люди с аутизмом и синдромом Аспергера, которые как раз известны своей невосприимчивостью к визуальным образам. Также его визуализации мыслительных процессов изучают в Институте мозга в Париже, а также в самом большом в Европе отделении детского аутизма в парижском госпитале Сальпетриер.

Выставка «Абстрактное мышление» акцентирует внимание на сочетании живописи, графики и фотографии Александра Беридзе, выставляемой впервые. Зрители смогут проследить связь живописных миров художника и его фотоэкспериментов, передающих структурное и энергетически мощно заряженное мышление художника. Цветовое разнообразие, смелые сочетания графических и живописных полей, неутомимый поиск форм ― всё это позволяет утверждать, что Александр Беридзе представляет собой художественный феномен, открытый для получения удовольствия и размышлений над природой искусства.

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