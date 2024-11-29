«Наш Мусоргский. Из глубины…»

Под таким названием в Большом театре 26 ноября открылся масштабный фестиваль опер Модеста Петровича Мусоргского, посвященный 185-летию со дня рождения великого русского композитора, чьи сочинения оказали влияние на музыку многих последующих поколений.

С 26 ноября по 4 декабря в исполнении солистов Большого и Мариинского театров прозвучат все оперы Мусоргского, четыре из которых – премьеры на сценах Большого. Услышать их сможет вся страна – в VKVideo будут вестись прямые трансляции спектаклей. Открытие и закрытие фестиваля запланировано показать в пятидесяти кинотеатрах и на других арт-площадках в тридцати городах. В рамках проекта КАРО.Арт («Театр в кино») состоятся трансляции в двенадцати кинотеатрах, в том числе на крупнейшей площадке России — в киноцентре «Октябрь».

Модест Мусоргский – композитор, которого чрезвычайно волновала судьба русской истории. Два самых грандиозных его оперных полотна – «Борис Годунов» и «Хованщина» — обращены к самым трудным, переходным периодам в истории Руси, к периодам, в которых сталкиваются разные политические силы, где происходит сложнейшее переплетение судеб народа и власти.

Впервые этих тем композитор коснулся в своих ранних операх «Царь Эдип» и «Саламбо», оставшихся незавершенными. Сцены из «Саламбо», написанной по одноимённому роману Гюстава Флобера, также прозвучат в рамках фестиваля в музыкальной редакции Мариинского театра. Это сочинение впервые увидит свет рампы Большого в сценической версии Сергея Новикова.

Кроме того, на фестивале прозвучат две комические оперы композитора на сюжет Николая Гоголя – «Женитьба», премьера которой пройдет на Камерной сцене театра в постановке Эдема Ибрагимова, и «Сорочинская ярмарка», запланированная на Новой сцене театра в версии Бориса Покровского 2000 года, реконструированной Ксенией Шостакович.

Постановка «Бориса Годунова», которая прозвучит 4 декабря на Исторической сцене с Ильдаром Абдразаковым в главной роли, — это ставший уже хрестоматийным спектакль Большого, созданный в 1948 году дирижёром Николем Головановым, режиссёром Леонидом Баратовым и художником Фёдором Федоровским.

Начало традиции оперных фестивалей в Большом, посвященных отдельным композиторам, положил новый генеральный директор маэстро Валерий Гергиев, возглавляющий подобные фестивали в Мариинском театре уже не первый год. На фестивале опер Модеста Мусоргского он встанет за дирижерский пульт.

В своих операх и вокальных сценах, к которым тяготел Мусоргский, он через интонации музыкальной речи стремился показать природу разнообразных русских характеров, а через сюжеты опер, либретто которых он разрабатывал сам, погружаясь в изучение истории, — осмыслить чаяния народа и судьбу Отечества. Таков «Борис Годунов», такова и его последняя опера «Хованщина», открывшая нынешний фестиваль.

Композитор назвал ее народной музыкальной драмой, объединив в сюжете величественной фрески события трех стрелецких бунтов (1882, 1687, 1698 годов) и знаменитого «спора о вере» — диспута между никонианцами и старообрядцами, состоявшегося 5 июля 1682 года в Грановитой палате Московского Кремля. Но взгляд на историю, который дал Мусоргский в своем сочинении, намного шире сюжета либретто о событиях, переработанных им в одной фабуле.

Само название оперы, происходящее от фамилии князя Ивана Хованского, возглавившего бунт стрельцов, стало уже символически-нарицательным – в нем сконцентрированы смыслы о трагически повторяющихся в России противостояниях и неразрывной связи власти и народа, мечущегося от доверия к бунту, о расколах – духовных и идеологических.

Противоречивые политические силы, собранные в сюжете оперы – Хованские, Голицын, Шакловитый, а также остающиеся за кадром Петр I и царевна Софья, убеждены, что именно они в своей любви к России, знают путь, по которому ее надо вести, но в результате их действий остается лишь разгром и огонь, которым трагически заканчивается опера. Единственно возможный выход для старообрядцев – самосожжение в финале – оставляет вопросы, на которые по сей день с трудом находятся ответы.

Музыкальный и сценический путь «Хованщины» столь же непрост, как ее сюжет. Длительную работу над ней с 1872 по 1881 годы прервал на заключительной сцене оперы трагический уход композитора, не успевшего ни дописать, ни оркестровать ее. Первым, кто завершил и инструментовал оперу, был Н.А. Римский-Корсаков (1883), но эта версия не была принята к постановке оперным комитетом Императорских театров. «Хованщина» была поставлена в Москве, в Русской частной опере С. Мамонтова в 1897-м, и этой же труппой исполнена в Петербурге.

Федор Шаляпин, выступивший в первых постановках в роли монаха-старообрядца Досифея, представлявшего духовный голос Руси, сумел в дальнейшем поспособствовать её появлению на императорской сцене. И в 1911 году оперу впервые исполнили в Мариинском театре, а на следующий год — в Большом.

В последовавших затем постановках опер Мусоргского в Дягилевских сезонах, где звучали «Хованщина» в оркестровке Мориса Равеля и Игоря Стравинского и «Борис Годунов», интерес европейской публики к ним даже превзошел на время интерес к операм Верди. Но в дальнейшем дело усложнялось не только отсутствием авторской оркестровки и критикой, которая со временем началась в адрес оркестровки Римского-Корсакова, но еще и тем, что редакций «Хованщины» даже при жизни Мусоргского оказалось две – первую, развернутую, он вынужден был сократить, стремясь получить разрешение на постановку в цензурном комитете.

Далее последовали множественные редакторские версии в попытках вернуть «голос подлинного Мусоргского». Самые известные из них – научно-академическая редакция Павла Ламма (1831), восстановившая первоначальную редакцию композитора, и Дмитрия Шостаковича, оркестровавшего редакцию Ламма в 1959-м. А еще в 1950 году появилась версия дирижера Николая Голованова, возглавившего постановку в Большом, которую сделали режиссер Леонид Баратов и художник Фёдор Федоровский. Эта постановка была основана на варианте Римского-Корсакова, но с добавлением ряда купированных им сцен из второго акта, и в советское время считалась образцовой. Именно эта редакция, перенесенная в 1952-м на сцену Кировского (ныне Мариинского) театра, с 1960-го звучала там в версии Дмитрия Шостаковича. И именно она теперь вернулась на Историческую сцену Большого в трактовке Валерия Гергиева и режиссера Юрия Александрова, возобновивших этот спектакль в Мариинском театре в 2000 году.

Валерий Гергиев, для которого «Хованщина» — одна из любимых русских опер, выстраивает архитектонику звучания столь цельно, что 5-тичасовой спектакль воспринимается на одном дыхании. Объединяя в одной музыкальной фреске и проникновенную экспрессию сольных номеров, и разнообразное звучание различных голосов народа в хоровых сценах, и почти импрессионистическое звучание отдельных эпизодов, он устремляет все развитие к финальным кульминациям в конце каждого акта оперы, и с новой мощной силой – к трагической кульминации финала.

Органично вписываются в это музыкальное полотно отдельные голоса солистов – в спектакле задействован сильнейший состав артистов Большого и Мариинского театров: Андрей Валентий, Алина Черташ, Станислав Трофимов, Михаил Петренко, Владислав Попов, Владислав Сулимский, Юлия Маточкина, Андрей Скороходов, Роман Муравицкий, Елена Зеленская, Анна Бауман, Илья Селиванов и другие.

Художественный облик спектакля Федоровского, бережно воспроизведенный Мастерскими Большого театра, гармонично сочетает монументальный массив кремлевских стен и деревянных церквей, характерный колорит и цветовые контрасты, художественную резьбу княжеских палат и детальную достоверность костюмов.

Эта постановка, появившаяся на Исторической сцене Большого после 20-тилетнего отсутствия «Хованщины» в репертуаре театра, практически хрестоматийна. Она дает слушателю возможность прикоснуться к большому стилю русской оперы в ее лучших традициях. Несмотря на свою «музейность», постановка доказывает ее актуальность в наши дни. Ибо сам текст великого Мусоргского вновь и вновь заставляет задумываться над судьбами русской истории и осмысливать прошедшее в настоящем.

Евгения АРТЕМОВА