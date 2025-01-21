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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ первом российском музее на медиафасаде «VozDooh» представлена персональная выставка Константина Худякова

В первом российском музее на медиафасаде «VozDooh» представлена персональная выставка Константина Худякова

editor
By editor
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рефрация-реальности
Фото предоставлено пресс-службой ТСХР для АртМосковии

Жителям и гостям Москвы представлена уникальная возможность – они могут увидеть цифровые работы Константина Худякова — легендарного художника, президента Творческого союза художников России — на огромном городском экране по адресу: улица Сущевский вал, д. 46.

Выставка «Глаз Ангела» приурочена к 80-летию основоположника цифрового искусства в нашей стране, и познакомит зрителей с 9 работами художника. Произведения демонстрируются каждые 5 минут с 15 января по 10 февраля 2025 года. 

На выставке представлены уникальные работы из проекта «Отель Россия» — цифровой мультивселенной, где реальность трансформируется в яркие художественные образы. Это смелый эксперимент с использованием ИИ на тему утопии для творческих личностей. Также в экспозиции представлен фрагмент оформления спектакля Олега Табакова «Атом солнца» и видео из проекта «Визуализация песен Владимира Высоцкого». 
 
Музей цифрового искусства VozDooh открылся в октябре 2024 года на полусферическом медиафасаде площадью 175 квадратных метров. Совместный проект оператора наружной рекламы RGB Graphics и новатора в сфере креативных индустрий Стеллы Лабужской является ярким примером сотрудничества бизнеса и творчества. Цель проекта — приблизить жителей и гостей столицы к феномену цифрового искусства, а также предоставить цифровым художникам публичную площадку для демонстрации своего творчества.

Организаторы выставки: Музей цифрового искусства VozDooh, SAS Metagallery, ТСХР, RGB Graphics. Выставочный проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

рефрация-реальности
Фото предоставлено пресс-службой ТСХР для АртМосковии
рефрация-реальности
Фото предоставлено пресс-службой ТСХР для АртМосковии
рефрация-реальности
Фото предоставлено пресс-службой ТСХР для АртМосковии
рефрация-реальности
Фото предоставлено пресс-службой ТСХР для АртМосковии
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