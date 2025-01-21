В первом российском музее на медиафасаде «VozDooh» представлена персональная выставка Константина Худякова

Жителям и гостям Москвы представлена уникальная возможность – они могут увидеть цифровые работы Константина Худякова — легендарного художника, президента Творческого союза художников России — на огромном городском экране по адресу: улица Сущевский вал, д. 46.

Выставка «Глаз Ангела» приурочена к 80-летию основоположника цифрового искусства в нашей стране, и познакомит зрителей с 9 работами художника. Произведения демонстрируются каждые 5 минут с 15 января по 10 февраля 2025 года.

На выставке представлены уникальные работы из проекта «Отель Россия» — цифровой мультивселенной, где реальность трансформируется в яркие художественные образы. Это смелый эксперимент с использованием ИИ на тему утопии для творческих личностей. Также в экспозиции представлен фрагмент оформления спектакля Олега Табакова «Атом солнца» и видео из проекта «Визуализация песен Владимира Высоцкого».



Музей цифрового искусства VozDooh открылся в октябре 2024 года на полусферическом медиафасаде площадью 175 квадратных метров. Совместный проект оператора наружной рекламы RGB Graphics и новатора в сфере креативных индустрий Стеллы Лабужской является ярким примером сотрудничества бизнеса и творчества. Цель проекта — приблизить жителей и гостей столицы к феномену цифрового искусства, а также предоставить цифровым художникам публичную площадку для демонстрации своего творчества.

Организаторы выставки: Музей цифрового искусства VozDooh, SAS Metagallery, ТСХР, RGB Graphics. Выставочный проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.