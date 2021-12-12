Персональная выставка Алены Кирцовой «Водораздел» открывается в галерейном пространстве Е.К. АртБюро

25 января 2022 в галерейном пространстве Е.К. АртБюро открывается персональная выставка Алены Кирцовой «Водораздел». В экспозицию войдет десять картин, несколько графических произведений и один объект, созданных в разные периоды творчества автора. Самая ранняя работа – геометрическая абстракция «Вид на набережную с Москворецкого моста ночью в начале весны» была исполнена в 1984 году. Впоследствии, пройдя через минимализм 1990-х, наиболее ярко раскрывшийся в масштабной серии «Путешествия», Кирцова вновь обратилась к геометризированным формам и сложной насыщенной палитре. Картина «Белое море. Водораздел» из серии «Север» определила название выставки.

Алена Кирцова. Вода лагуны. Из серии «Путешествия». 1995. Холст, масло, 170х120 см

Алена Кирцова. Фонтан I. Из серии «Путешествия». 1990. Холст, масло, 150х120 см

Алена Кирцова. Белоре море. Водораздел. Из серии «Путешествия». 2003-2010. Холст, масло, 100х210 см

Алена Кирцова. Вид на набережную с Москворецкого моста ночью в начале весны. 1984. Холст, масло, 100х80 см

Алена Кирцова. Вода. 1991. Холст, масло, 170х120 см

Алена Кирцова. Река Майн. Из серии «Путешествия». 1990. Холст, масло, 210х102,5 см

Алена Кирцова. Фонтан III. Из серии «Путешествия». 1995. Холст, масло, 150х120 см

Алена Кирцова. Фонтан IV. Из серии «Путешествия». 1995. Холст, масло, 150х120 см

Алена Кирцова. Фонтан V. Из серии «Путешествия». 2002. Холст, масло, 150х120 см

Алена Кирцова. Черное море. Из серии «Судак». 1996. Холст, масло, 120х120 см

«Большая ВОДА с детства завораживает, пугает, затягивает, снится и уносит. Заполняет и растворяет всё, что может. Слоится пластами, цветами и смыслами. ФОНТАНЫ же — безопасная игра с тонкими слоями и раздумьями», — говорит художник.

Однако для Алены Кирцовой обращение к теме стихии воды оказывается лишь поводом погрузиться в стихию живописи. Несмотря на внешнюю схожесть с рациональным абстракционизмом, ее полотна представляют собой глубокий и эмоциональный эксперимент, в котором главным действующим лицом выступает сама краска. Плотные слои пастозной живописи, наложенной мастихином, тонкие соединения оттенков или, наоборот, эффектное солирование одного тона позволяют автору добиться невероятной экспрессии и убедительности образа.

«В этих работах – общим обозначением которых может служить авторское название «Водораздел» — есть натурный след: наблюдение над цветовым состоянием водной субстанции. Он, конечно, предельно опосредован. Хотя, пожалуй, реальный, наблюденный или присутствующий в умозрении водораздел и задает импульс, условно говоря, цветодвижению и цветоделению, которые осуществляет Кирцова на плоскости. В этом «разделе» есть динамика разнонаправленности и даже отторжения. Но есть и объединяющий фактор. За ним – стремление «выстроить», собрать, упорядочить не только формообразование на плоскости, но и какие-то моменты собственного сознания», — пишет Александр Боровский.

«В творчестве Алёны Кирцовой есть ассоциативное восприятие реальной среды: город, интерьер, ландшафт. Пути искусства тут идут или в сторону эстетической «игры» в слаженную систему, или к «молчанию» большеформатных холстов. Так как ни одна система не исчерпана до конца, то она является открытой; здесь много значит личный опыт – он сторонится всех систем и обязательности. В конечном итоге, стоит, обобщая, сказать, что в живописи Кирцовой преобладает инстинкт, который создаёт свои «миры» и разрушает их, чтобы снова двигаться вперёд…», — писал о работах Кирцовой искусствовед Валерий Турчин.

Выставка «Водораздел» состоится в залах недавно открывшегося нового пространства Е.К.АртБюро.

Выставка работает до 27 февраля 2022 года.

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