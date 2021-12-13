В Музее Московских стрельцов открылась новая постоянная экспозиция «Страницы ратной истории»

8 декабря в Музее Московских стрельцов состоялось торжественное открытие новой постоянной экспозиции «Страницы ратной истории»

Новый экспозиционный проект «Страницы ратной истории» посвящен образованию стрелецкого войска и внутреннему домашнему быту стрелецкой слободы с середины XVI по конец XVII века. Выставка рассказывает о военных реформах первых Романовых и знакомит со Стремянным приказом московских стрельцов. Также внимание экспозиции уделяется упразднению московского стрелецкого гарнизона и участию стрельцов в событиях Великой Северной войны.

В открытии выставки принял участие помощник Президента РФ Владимир Ростиславович Мединский, который в своем выступлении подчеркнул значимость Музея Московских стрельцов и новой экспозиции: «В Москве сохранилось не так много частиц старой, допетровской Москвы. Мы находимся в уникальном месте, в Палатах XVI-XVII веков – именно того исторического периода, когда появились стрелецкие войска».

Исполнительный директор Музея военной истории Елена Валерьевна Синицина отметила уникальность новой постоянной экспозиции музея: «При создании экспозиции мы консультировались с реконструкторами, обращались к архивным документам, чтобы гости музея получили самую достоверную информацию. Кроме этого, мы очень гордимся, что новая экспозиция раскрывает архитектуру самих Палат».

«Новая экспозиция музея поразила меня своей цельностью, смыслами, новыми идеями. В музее представлены экспонаты, многоговорящие о величии стрелецкого войска как о культурном явлении в военной истории России», — описала свои впечатления об открытии новой постоянной экспозиции музея Директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Викторовна Титова.

В рамках выставки представлены подлинные предметы, военно-исторические реконструкции, документы и художественные произведения. Экспонаты для выставки предоставили партнеры Музея Московских стрельцов: Музей Москвы, Государственный Исторический Музей, Музей «Огни Москвы», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Музей-заповедник «Коломенское-Измайлово-Люблино», Российский государственный архив древних актов. Важное место в экспозиции занимают предметы из частного собрания Сергея Александровича Афонина, которые никогда ранее не показывались широкой публике.

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