Ничто на земле не проходит бесследно!.. Концерт, посвященный творчеству композитора Александры Пахмутовой

Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» приглашает 29 декабря 2021 года на концерт, посвященный творчеству композитора Александры Пахмутовой, в Зеркальный зал Москонцерта на Пушечной. Начало в 19.00.

Существует мнение, что песенное творчество Александры Пахмутовой невозможно в полной мере осознать вне контекста ушедшей советской эпохи, да и исполнить её песни на должном художественном уровне могли лишь выдающиеся артисты того поколения. Ансамбль «Благовест» в предстоящем концерте берётся доказать, что музыка Пахмутовой существует вне времени, а её песни будут звучать вечно и всякий раз раскрываться по-новому у каждого, кто их исполняет. Прозвучат все наиболее известные сочинения композитора, в том числе, такие как «Беловежская пуща», «Нежность», «Как молоды мы были», «Поклонимся великим тем годам»…

Антон Висков, композитор и арт-директор Ансамбля «Благовест»:

– Музыкальная стилистика песен Пахмутовой вобрала в себя практически все пласты и направления российского песенного искусства. Ораториальным пафосом, идущим от глубоко укоренённой православной традиции, веет от многих её песенных шедевров. И в этом она близка другому замечательному композитору – Александру Александрову, который, будучи автором церковных песнопений, создал и такие духоподъёмные полотна, как «Вставай, страна огромная» или наш Государственный гимн. Ярко выраженной русскостью наполнены многие её прекрасные творения, будто бы вобравшие в себя красоту родной природы, отразившие силу духа русского человека.

Прекрасным воплощением поэзии Есенина стал хоровой цикл Пахмутовой «Земля моя златая», который также будет представлен в нашей программе.

В концерте принимают участие воспитанники Старшего хора Центра творческого развития «Радость» и рок-группа «Зеркало».

Ведущий концерта — композитор Антон Висков.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.