Персональная выставка Максима Королькова «Возрастные ограничения»

Максим Корольков. Escape, series «LOST». 2023

Значок «возрастные ограничения» преследует нас всю жизнь. В детстве запрещено многое, что разрешено взрослым. В преклонные годы ограничения на многое делаются как с табличками, так и без них. В силу физических возможностей возраста… «Если бы молодость знала, если бы старость могла»… Эта крылатая фраза из эпиграммы французского писателя XVI века Анри Этьена лучше всего выражает необычайный азарт, меланхолию, радость, печаль проживания всех поворотов дороги жизни и тех барьеров, что ограждают путь человека в разные периоды.

Максим Корольков – художник необычайно жизнелюбивый, азартный. К тому он же феноменальный мастер презентации жизни как щедрого, красивого спектакля. Азарт игры на поворотах дороги странствий, мир будто красочный праздник заставили нас вспомнить философию игральных карт, а также великие сюжеты, что с ней связаны. Тему игры в карты мы делаем первостепенной. (На нее тоже, кстати, вводятся «возрастные ограничения»).

Возрасты человека как проклятие и радость, выигрыш и проигрыш, которыми жонглирует судьба, конечно же, в первую очередь обращают к «Пиковой даме», готической новелле Александра Пушкина (надо сказать, азартного игрока в карты). Старая Графиня, воспитанница ее Лизавета Ивановна, честолюбивый офицер Германн,– герои разных возрастов, а, стало быть, каждому из них сопутствует своя Фортуна, каждый в разных отношениях с прихотями случая, побед и поражений. Колесо Фортуны, для каждого становящееся Зеркалом, — это и центральный образ эзотерических и эротических карт колоды Таро, нарисованной известным итальянским комиксменом Маурилио Манарой. Непрерывная жажда познания себя сочетается в «Зеркале» с самолюбованием, нарциссизмом и желанием наслаждений.

Максим Корольков. Без названия. 2022

Отношения игры, поворотов Колеса Фортуны и обаяния разных возрастов становятся ядром выставки Максима Королькова. Афоризмы и пословицы, что комментируют ее, можно, например, выбрать такие. Первая, народная восточнославянская: «Бабушка надвое сказала». Вторая, придуманная Максимом Горьким, очень мудрая: «Жизнь тасует нас, как карты, и только случайно — и то не надолго — мы попадаем на свое место». Наконец. третья, пушкинская: «Любви все возрасты покорны».

Прогулка по выставке напоминает путешествие в шапито иллюзиониста. Словно в волшебных фильмах Терри Гиллиама мы будем нырять в разные ситуации с превращениями, спектаклями и карнавалом жизни. Травмированные возрастом памятники советских парков неожиданно оживут в постапокалиптических ландшафтах метро и промзон. Из тьмы к свету в мучительной борьбе будут рваться титаны и ангелы. Юные танцоры и спортсмены обустроят ландшафты и диорамы в стиле советских живописцев – станковистов эпохи Дейнеки. Карты с зеркальными портретами обозначат дорогу жизни и личную историю семьи художника. А бабушки станут кем-то вроде волшебниц, или шекспировского мудреца Просперо. Они решительно и с великим жизнелюбием поведут нас по тем дорогам человеческих судеб, где ограничения в возрасте в итоге окажутся снятыми.

Максим Корольков. The Nest, series «Famous sandy raincoat». 2024