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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Персональный проект Ани Жёлудь «Универсальная картина», PA Gallery

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Универсальная картина. Экспозиция выставки в PA Gallery

Анна Желудь. Универсальная картина. Фрагмент экспозиции выставки в PA Gallery

PA Gallery представляет персональную выставку Ани Жёлудь, внимание в минималистичной экспозиции сосредоточено на одном произведении художницы — «Универсальная картина», в честь которого и называется новый моно-проект галереи. Металлические объекты Ани Жёлудь существуют на границе представлений о графике и скульптуре, плоскости и объеме, наличия и отсутствия. Создавая свои металлические конструкции, художница «сдирает кожу» с вещей, причем как формально, так и концептуально: происходит процесс очищения вещей, освобождения их внутренних сущностей. Каждая такая конструкция — будто пространственное воплощение идеи вещей.

В случае с «Универсальной картиной» Жёлудь заходит ещё дальше, добираясь до структуры самой идеи о картине. Работа уже не просто располагается на границе двух крайностей, но сама обозначает эту границу, ускользая от всяких определений. Само понятие «картина» выходит за пределы мира вещей и обращается к нашим умозрительным представлениям о произведении искусства как о нематериальном объекте. Одновременно будучи картиной — лишь указывая на идею о картине — и таким образом будучи произведением искусства, оно создает поле для произведения искусства.

Столь аскетичная экспозиция выставки подчеркивает ускользающую, но всегда присутствующую идею о произведении искусства. Не в силах сегодня дать исчерпывающее определение этому понятию, каждая выставка и каждая работа так или иначе подсвечивают один или несколько аспектов области искусства, однако делают это зачастую неявно. В рамках данной выставки зритель остается один на один с концептом искусства, концептом картины. Работа Ани Жёлудь при этом выступает инструментом, лакмусовой бумажкой или чем-то вроде микроскопа, позволяющим увидеть то, что обычно недоступно нашему глазу.

Искусство — это не в последнюю очередь именно особое видение, оптика, через которую можно созерцать окружающий мир и рассматривать собственную жизнь. Избавляясь от всего лишнего, выставка «Универсальная картина» предлагает зрителю как раз такую оптику созерцания.

Кирилл ЕЛЬЦОВ

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