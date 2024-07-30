Персональная выставка Марии Джонас Фарел Forms of Life в Postrigay Gallery

Мария Джонас Фарел. Sense of adventure

В Postrigay Gallery состоялось открытие выставки Марии Джонас Фарел Forms of Life. Это уже вторая персональная выставка Джонас Фарел в Postrigay Gallery – предыдущая экспозиция «Портреты света» (2023) стала первым оффлайн-проектом галереи и была посвящена мифологии света. На этот раз художница, неизменно проводя параллели с сегодняшним днем, представляет серию «Формы жизни»: картины и стеклянные арт-объекты о вымышленной вселенной и ее жителях.

Жизнь организмов из произведений Марии Джонас Фарел зарождается в условиях, близких к стагнации. Однако все существа, вне зависимости от внешних факторов, продолжают выполнять свои роли в вымышленной вселенной. Так, сундучковый светолучник передвигается по пространству картины и аккумулирует новые знания, а живоскок – транспортирует других героев картины на дальние расстояния. Произведения выставки напоминает зрителю: в жизни каждого наступают моменты, когда кажется, что все вокруг замерло и наступил застой, но важно помнить – в конце концов противоречия разрешатся, отчаяние отступит и начнётся новая глава.

«В своем творчестве я исследую природные формы и на их основе разрабатываю цельную вселенную, наполненную самостоятельными существами. Таким образом, я занимаюсь современным мифотворчеством и говорю о том, как важен миф для осмысления действительности и формирования индивидуальной реальности. В новой экспозиции я приглашаю зрителя углубиться в истории моих работ — и разделить опыт наблюдения за реальностью через призму выдуманного мира», – делится Мария Джонас Фарел.

«Живописный эскапизм Марии Джонас Фарел захватывает зрителя и вовлекает его в жизнь вымышленной вселенной. Светлые и искренние истории героев рассказаны настолько убедительно, что на них легко смотреть глазами художницы: относиться к персонажам как к реально существующим созданиям, сопереживать им и сорадоваться с ними. А вместе с этим — обретать надежду на разрешение самых сложных ситуаций в нашей действительности», – дополняет Анастасия Постригай, куратор выставки.