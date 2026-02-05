Оплата публикаций

Фотовыставку «Моя планета. Природа. Люди. Путешествия» представили на ВДНХ

моя планета - фотовыставка
Фото: пресс-служба ВДНХ

На аллее возле Северного розария размещены избранные работы фотоконкурса «Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия», собравшие впечатления от путешествий со всего мира. На снимках экспозиции — невероятные чудеса природы: удивительные ландшафты, завораживающие флора и фауна. А уникальные кадры, иллюстрирующие традиции разных народов, позволяют познакомиться с культурным многообразием мира.

На конкурс телеканала «Моя Планета» были присланы сотни кадров от профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников, а лучшие работы были отобраны для выставки.

На фотографиях можно увидеть восход на реке Куэнга, осенний пейзаж в Ивановской области, портрет жительницы села Тинди, заснувшую пчелу на цветке, рассвет на болотах, бедуина, держащего в руках фенека, туманный Нижний Новгород, паука-скакунчика, уютно расположившегося на лепестке красной розы; серия снимков посвящена путешествиям по Китаю и Мьянме.

