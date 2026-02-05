Фотовыставку «Моя планета. Природа. Люди. Путешествия» представили на ВДНХ

На аллее возле Северного розария размещены избранные работы фотоконкурса «Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия», собравшие впечатления от путешествий со всего мира. На снимках экспозиции — невероятные чудеса природы: удивительные ландшафты, завораживающие флора и фауна. А уникальные кадры, иллюстрирующие традиции разных народов, позволяют познакомиться с культурным многообразием мира.

На конкурс телеканала «Моя Планета» были присланы сотни кадров от профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников, а лучшие работы были отобраны для выставки.

На фотографиях можно увидеть восход на реке Куэнга, осенний пейзаж в Ивановской области, портрет жительницы села Тинди, заснувшую пчелу на цветке, рассвет на болотах, бедуина, держащего в руках фенека, туманный Нижний Новгород, паука-скакунчика, уютно расположившегося на лепестке красной розы; серия снимков посвящена путешествиям по Китаю и Мьянме.