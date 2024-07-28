В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ открылось новое экспозиционное пространство «Мотолегенды»

28 июля в Музее Гаража особого назначения ФСО России на Главной выставке страны открылась новая экспозиция. В павильоне №54 гостям ВДНХ представят свыше 40 единиц уникальной техники, наглядно демонстрирующей эволюцию мотоцикла.

Коллекция охватывает все эпохи и стили мотокультуры — от первых моделей до современных супербайков. Наряду с двухколесным транспортом начала прошлого века в собрание вошли мотоциклы и мопеды советского периода, а также яркие представители ведущих мировых мотоциклетных заводов. Особое место среди экспонатов займет гордость отечественной конструкторской школы — электромотоцикл AURUS Merlon.

Кстати, в будущем году популярнейшему транспортному средству исполняется 140 лет.

В новой экспозиции посетители ВДНХ не только увидят уникальные экземпляры, но и узнают об их истории и конструкторских решениях. Каждый экспонат новой выставки будет сопровождаться интерактивными аннотациями.