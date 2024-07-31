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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Школа Хитрука» завершила работу в Екатеринбурге

editor
By editor
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школа хитрука

В Уральском Государственном архитектурно-художественном университете имени Н.С. Алферова (УрГАХУ) в Екатеринбурге в июле работала «Школа Хитрука». «Школа Хитрука» – образовательный проект, направленный на сохранение, развитие и популяризацию традиции классической школы отечественной анимации.

«Школа Хитрука в Екатеринбурге» собрала студентов анимационных отделений творческих вузов в Дизайн-центре УрГАХУ, где под руководством опытных мастеров – режиссера анимации, педагога Лизы Скворцовой и художественного руководителя проекта, режиссера анимации, Оксаны Черкасовой – проходил режиссёрский интенсив.

Задача интенсива – обучить студентов инновационному методу достижения творческого подъема на создание нового произведения искусства. Отбор студентов-участников проходил на конкурсной основе. Результатами режиссерского интенсива стали 25 полутораминутных анимационных авторских фильмов, которые участники создали за 10 дней работы в Мастерской УрГАХУ.

В работе «Школы Хитрука» в Екатеринбурге принимали участие студентки филиала ВГИК (г. Ростов-на-Дону). Мастерскую «Режиссура анимации и компьютерной графики» возглавляет режиссёр, художник, сценарист, член Академии анимационного искусства имени Ф.С. Хитрука Роза Гиматдинова. По её словам, «Школа Хитрука» – замечательная возможность для молодых режиссёров получить новый опыт, расширить кругозор и познакомиться с коллегами.

«В Екатеринбурге были 4 мои студентки, – рассказала Роза Гиматдинова. – Юля Задарко и Наташа Баркова уже выпускницы. Юля два года назад получила приз на фестивале в Суздале. И сейчас она сделала очень хороший фильм при поддержке «Союзмультфильма». Наташины работы тоже были в Суздале. А Аня Хорошко и Алина Бережная окончили второй курс. Тоже талантливые девочки. Я очень рада, что они попали в «Школу Хитрука». Замечательно, что они общались с прекрасными режиссёрами Лизой Скворцовой и Оксаной Леонтьевной Черкасовой. Также невероятно полезно общение с коллегами, студентами УрГАХУ. И ещё такой момент: режиссёрам важно набраться смелости начать делать кино, сказать то, о чём ты думаешь и проявить себя. Уверена, что интенсив им в этом помог».

В дни работы «Школы Хитрука в Екатеринбурге» состоялись открытые онлайн-уроки мэтров отечественной анимации: Юрия Норштейна, Андрея Хржановского.

Обязательная часть интенсива – Открытые премьеры, публичный показ на большом экране всех фильмов, созданных во время работы Мастерской. Увидеть свой первый фильм на большом экране, это незабываемое впечатление для начинающих режиссеров. Премьеры пройдут в Екатеринбурге и Москве.

Академия Хитрука не первый раз сотрудничает с УрГАХУ. В 2022 году в рамках проекта «Авторская Анимация как искусство» здесь с успехом прошла «Резиденция Авторской Анимации».

Руководитель Школы Анимации УрГАХУ Оксана Черкасова – ученица Фёдора Хитрука. 3а 30 лет Оксана Черкасова воспитала более 200 учеников, работы которых составляют сегодня основу известной на весь мир Уральской Школы Анимации.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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