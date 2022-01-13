Выставка «Московские истории» в работах Александра и Нины Панюковых открывается в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

В выставочном зале ВСЕКОХУДОЖНИК работает выставка «Московские истории» Александра и Нины Панюковых, организуемая РОО «Мастер-класс» при поддержке Площадки МосАРТ (Культурный центр «Ивановский»).

Александр и Нина Панюковы — современные художники с узнаваемым почерком. Работая над своими картинами, авторы задались вопросом, как давно мы обращали внимание на то, как город меняется, становясь современным и в чём-то более удобным? Но при этом всё же сохраняя, любимые, наполненные историей укромные, родные сердцу, знакомые московские образы. Художники приглашают посмотреть неравнодушным взглядом на Москву, совершить прогулку по такому разноликому городу со всей его современной красотой, историческим наследием, предлагают зрителю остановить мгновение и оценить неповторимость и уникальность момента, запечатлённого на холсте.

Любой эпизод нашей жизни, каким бы он ни был обыденным, привычным, повседневным и незначительным, по-своему уникален и, не повторится вновь. Глядя на картины художников, начинаешь подмечать то, на что не обращал внимания в повседневной жизни. На детали, которые мелькали перед глазами бесчисленное количество раз, которые все мы видели и не видели одновременно. И, чем дольше смотришь, тем больше подмечаешь подробности окружающего нас мира.

Творчество для Александра и Нины это переложение впечатлений от увиденного на холст: неба, земли, цветка, растущего в саду, радуги на небе, тумана в парке, первого снега, словом, от всего окружающего нас мира духовного и материального. На выставке в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК авторы, очень элегантно, воплощают на холсте чудесную эпоху старой Москвы, вызывая ностальгию по прошедшей эпохе.

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