ЕКАТЕРИНБУРГ: ZOLOTO, Максим Свобода, Кристина Кошелева и Парнишка – хедлайнеры Ural Music Night

На Октябрьской площади на сцену New/Open Stage, названную в честь одноименного шоукейс-фестиваля, выйдут как его участники, russalka, «Франкарди», «ГДЕ-ТО ТАМ» и «ГАФТ», так и группы, близкие ему по духу, Electric lines, Light Above, PERSONA, Close to Monday, VALERYANKA, BRAMA и SERAFIMA.

«Мотив Stage на Капсуле времени» поменяла свое положение, но сохранила главное – непревзойденного хедлайнера, чьи песни знакомы миллионам, – МакSим. Сцена, титульным партнером которой выступает сотовый оператор «Мотив», расположится неподалеку от Капсулы времени (Воеводина, 2). Помимо МакSим с нее можно будет услышать SayTanya, ZAVARI, ODA MAE, Electroheel, Vanil’noe Nebo, MIRELIA, «слеза», natta, «Психо-Салатико», Лус Киндер, Юхим, Zavazalsky, ALEXEY TAVLEEV, гюнтер, КАТЯ РИКЕДА, SHOO, Элона Миллер и elcapitan!

На площадке «ГикКон», чье имя отсылает к крупнейшему на Урале фестивалю гик-культуры, выступят Собачий Lie, sonyaprosti, POLINA CHILI, Alpin, Миша Хорев, den sobolev, pinkglasses, Веснушка и ФРАНКЛИ. Хедлайнера у сцены четыре: Кристина Кошелева, Парнишка, Максим Свобода и ZOLOTO. Площадка разместится у Дворца молодежи (Ленина, 1).

Парнишка – виртуальный артист, исполняющий простой, но харизматичный поп о молодости и любви. Мастер перевоплощений: в одном сингле может притвориться «Дискотекой Аварией», в следующем – Линдой или ЛСП.

Максим Свобода – самобытный коллектив из Владивостока, яркие представители дальневосточного рок-клуба, с присущей ему уплывающей лирикой и соответствующим звучанием.

Уникальный тембр голоса. Нежный образ. Мощные live-выступления. Это Кристина Кошелева – талантливая певица, которая выступает в жанре поп-рок.

ZOLOTO – это новая форма великой поп-музыки, свободной от правил звучания какого-либо жанра. Возвращение в эпоху, где главная цель музыки – передать как можно больше любви за один концерт.

Около офиса сотового оператора «Мотив» на Вайнера, 19 расположится сцена инди-музыки INDIE M, на которой выступят Гринберг, «5Вечеров», «ЯРЧЕ», Take me from music, Wet Carpet, «ротврот», Anything Helps и IDFDA.

В гастробаре MOMO pan asian kitchen на Карла Либкнехта, 38А для гостей выступит сольная исполнительница Фреска, а также два диджея — Dj Misha Cartie и Dj SeLena.

Бар Dirty Dance на Малышева, 51А порадует гостей выступлениями двух пермских коллективов: «SuperКлей» и elcapitan!

В баре «Негодяи» на Ленина, 20А Наташа Милая поделится честной и лиричной музыкой.

Ural Music Night. 24 июня 2022 Центр Екатеринбурга. Вход свободный

