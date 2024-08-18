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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваПерсональная выставка Веры Петровской «Главное путешествие»

Персональная выставка Веры Петровской «Главное путешествие»

editor
By editor
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вера петровская умиротворение

Вера Петровская. Умиротворение. 2024

Центральной темой выставки является процесс самопознания и возвращение к своей аутентичности. Через сочетание техники цианотипии и живописи, Вера Петровская создает образы, отражающие различные эмоциональные состояния, приглашает зрителя совершить путешествие во внутренний мир, исследовать свои чувства, страхи и надежды.

Цианотипия, с ее характерным синим оттенком, символизирует глубину и таинственность подсознания. Этот фотографический процесс, основанный на химической реакции под воздействием света, позволяет запечатлеть невидимые отпечатки внутренних переживаний. Добавление живописных элементов показывает многогранность человеческих эмоций, а также подчеркивает контраст между внешним и внутренним миром.

Посетители видят, как человеческая фигура несет на себе силуэт дома, символизирующий утраченную аутентичность, затем сливается с другой, образуя единый ландшафт, как внутренний мир человека трансформируется от тревожных и разрушительных образов к умиротворяющим пейзажам, как долгий, извилистый путь к дому олицетворяет сложность и важность этого внутреннего путешествия. И, наконец, как человек приходит к себе и совпадает с силуэтом истинного «я».

Выставка «Главное путешествие» приглашает зрителя задуматься о собственном опыте самопознания, о том, как мы теряем и находим себя, и какие трансформации ждут нас на этом пути.

вера петровская - помни себя

Вера Петровская. Помни себя. 2024

Вера Петровская. Путеводная звезда. 2024

вера петровская дом там где ты

Вера Петровская. Дом там где ты. 2024

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