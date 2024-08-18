Персональная выставка Веры Петровской «Главное путешествие»

Вера Петровская. Умиротворение. 2024

Центральной темой выставки является процесс самопознания и возвращение к своей аутентичности. Через сочетание техники цианотипии и живописи, Вера Петровская создает образы, отражающие различные эмоциональные состояния, приглашает зрителя совершить путешествие во внутренний мир, исследовать свои чувства, страхи и надежды.

Цианотипия, с ее характерным синим оттенком, символизирует глубину и таинственность подсознания. Этот фотографический процесс, основанный на химической реакции под воздействием света, позволяет запечатлеть невидимые отпечатки внутренних переживаний. Добавление живописных элементов показывает многогранность человеческих эмоций, а также подчеркивает контраст между внешним и внутренним миром.

Посетители видят, как человеческая фигура несет на себе силуэт дома, символизирующий утраченную аутентичность, затем сливается с другой, образуя единый ландшафт, как внутренний мир человека трансформируется от тревожных и разрушительных образов к умиротворяющим пейзажам, как долгий, извилистый путь к дому олицетворяет сложность и важность этого внутреннего путешествия. И, наконец, как человек приходит к себе и совпадает с силуэтом истинного «я».

Выставка «Главное путешествие» приглашает зрителя задуматься о собственном опыте самопознания, о том, как мы теряем и находим себя, и какие трансформации ждут нас на этом пути.

Вера Петровская. Помни себя. 2024

Вера Петровская. Путеводная звезда. 2024

Вера Петровская. Дом там где ты. 2024