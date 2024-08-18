Персональная выставка Марии Высотской «В пыли будущего», галерея «Небеса»

Мария Высотская. Из проекта «В пыли будщего». 2022. Живопись, холст, смешанная техника

«Будущее уже здесь. Просто оно еще неравномерно распределено», – говорил писатель-фантаст Уильям Гибсон.

Персональная выставка Марии Высотской в пространстве Cube.Moscow камерно разворачивает повествование вокруг темы воспоминаний, личной и исторической памяти, ощущения времени и восприятия реальности. Магистральной линией, связывающей все произведения, является попытка выявления архетипических осколков образов из культурных парадигм разных эпох. Воспоминания в этом проекте выступают как особая форма зависшего времени, размывают границу между настоящим и прошлым, реальным и невозможным.

Мы можем не осознавать и не замечать, что будущее, каким мы его себе представляем, наступило. Достижения научно-технического прогресса вплетаются в ткань бытия и изменяют реальность повседневной жизни, а сама современность с ее ошеломляющим потоком информации, мелькающими визуальными образами, на которые накладывается большое количество эффектов, фильтров, 3D моделей и других атрибутов искусственной среды, заставляет нас верить в то, что мы живём в высокотехнологичную эпоху. Однако, оглянувшись по сторонам и прервав поток сообщений в цифровом мире, мы обнаруживаем вокруг осколки совсем другого времени, фрагменты прошлой, доцифровой, жизни — видим все те же покосившиеся заборы, старые памятники. Так рождается хитросплетение нашей повседневности со все большим погружением в виртуальный мир.

В основе проекта лежат семейные архивы художницы и личные фотографии обыденной жизни. Обработанные с помощью фоторедакторов и фильтров, они соединяются в коллаже с абстрактными образами и фигурами, образуя текучее пространство мифологизированного прошлого и ложных воспоминаний.

Мария Высотская. Из проекта «В пыли будщего». 2022. Холст, масло, диаметр 50 см

Мария Высотская. Корпус ПК. Из проекта «В пыли будщего». 2022. 3D-печать, текстиль, картон, бумага