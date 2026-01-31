Персональная выставка Викентия Нилина «Старые работы»

В экспозиции нового персонального проекта Викентия Нилина — минималистские объекты из дерева, основанные на коротких текстах. Автору потребовалось несколько десятилетий, чтобы отсечь от них все лишнее, ненужное, все, что мешало, отягощало конструкцию и затрудняло восприятие.

…в мире, где люди всё охотнее обмениваются голосовыми сообщениями и всё меньше читают, чтение становится рудиментарным навыком — подобно тому, как звукозапись отменила необходимость в нотной грамоте.

Отмирать совсем рудиментарный навык не хочет, поэтому лавирует, меняя смыслы переселяясь если можно так выразиться, на верхние этажи потребления. Подобно верховой езде, которая, по мере появления других, более дешёвых способов перемещения, не исчезла, а стала роскошью, чтение стало чем-то таким, ради чего не жалко выйти из дома и дойти до выставочного зала…

А что верховая езда всегда была прерогативой привилегированных классов — так ведь были времена, когда и читать-то не все умели…

П.Х.

Викентий Нилин (р.1971, Москва) — российский художник, поэт, прозаик, фотограф. Учился во ВГИКе. С 1988 занимается своим проектами в области современного искусства. Работы художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской Галереи (Москва), Мультимедиа Арт музея (Москва), Московского музея современного искусства (Москва), коллекции Чарльза Саатчи (Лондон).