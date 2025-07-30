РАХ представляет выставку произведений московского скульптора Даниэля Юдовича Митлянского

Российская академия художеств представляет выставку произведений московского скульптора, заслуженного художника РСФСР и члена-корреспондента РАХ Даниэля Юдовича Митлянского (1924-2006), посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ретроспективная экспозиция продемонстрирует около 20 произведений из собрания семьи автора — от композиций 1960-х годов до работ, созданных в 2006 году.

Д.Ю. Митлянский родился 7 ноября 1924 года в Москве, окончил в 1950 году Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, где учился у М.В. Томского, Г.А. Шульца, А.Л. Малахина. Идею приоритета натуры он почерпнул у замечательных скульпторов С.Д. Лебедевой, В.Н. Домогацкого и В.А. Ватагина, у которых в школьные годы брал уроки рисунка и лепки. «Нет скульптуры без натуры», – говорила С.Д. Лебедева; «Нет скульптуры без культуры», – считал В.Н. Домогацкий. Но у Даниэля Юдовича уже в начале творческого пути возникло собственное отношение к натуре — он схватывал налету увиденные в жизни сцены и легко воссоздавал их в развернутых пространствах.

Сам художник выделял в своем творчестве три основных направления: работы, посвященные военной теме, скульптуры документального характера на современные сюжеты и фольклорно-мифологические. Мастер яркого «репортажного» рассказа «с места событий», он утвердил необычную форму композиции, позволяющей, подобно графической зарисовке, фиксировать увиденную натуру и сцену с легкостью мгновенно брошенного взгляда, с непосредственностью зрителя, случайно оказавшегося в данную минуту в данном месте. Но, при всей «живости» этих сцен, в них ёмко отражается эпоха, пульс времени, энергетика событий, чаяния, устремления, эмоциональный настрой героев. Случайную на первый взгляд сцену художник осмысляет как типичную для данного времени.

В 1942 году Даниэль Митлянский был призван в армию и прошел всю войну. «Я считаю, что главным событием в жизни моего поколения была, несомненно, война», – пишет художник. «В боях я не участвовал, но весь ужас их представляю себе. И я поклялся себе, что о войне буду говорить опосредованно – до боя или после него, о горе близких…». Самой важной работой, посвященной этой теме, является «Реквием. 1941 год. Моим одноклассникам, погибшим на войне», установленный в 1971 году перед зданием московской 110-ой школы в Столовом переулке. Скульптурная повесть «Ах война, что ты подлая сделала» (1981-1984) состоит из пролога – фигуры поющего Булата Окуджавы и силуэтов уходящих на смерть солдат («Уходит взвод в туман, в туман, в туман») и произведений с общим названием «Посвящается моей теще Е.Д. Богушевской», состоящих из композиций «Явиться с вещами», «Ваш сын пал смертью храбрых», «Зачислен навечно». Говоря о работах на тему Великой Отечественной войны, нельзя не упомянуть о мемориале в селе Карманово Смоленской области, над которым автор работал совместно с своей женой — скульптором Нинель Богушевcкой.

Д.Ю. Митлянский создал яркие скульптурные образы, которые хорошо известны каждому москвичу. В 1954-1976 годах мастер выполнил композиции для памятника баснописцу И.А. Крылову в сквере у Патриарших прудов, в 2004 году совместно со скульптором Галиной Шилиной — «Памятник российской интеллигенции или Пронзенный пегас» на Земляном валу. Он также является автором мемориальных досок скульптору В.Н. Домогацкому, журналисту Д.Ю. Холодову, писателю А.М. Адамовичу, академику А.Д. Сахарову.

Выставка в академических залах дает возможность познакомиться со станковыми произведениями мастера, которые он мыслил сериями, находясь в постоянном поиске новых граней. Многие скульптурные циклы Даниэля Юдовича возникли под впечатлением от многочисленных поездок. В 1960-1980-е годы он совершил путешествия в Среднюю Азию и Казахстан, на Алтай, Кавказ, Камчатку, в Италию и Грецию, в страны Африки, в Японию и Индию, в результате которых появились циклы «10 дней в Индии», «Греция 64», «Африка 67», «Японские кадры», а также скульптуры «Там-Тамы» и «Здравствуйте». С конца 1980-х годов художник неоднократно ездит в страны Европы, где становится свидетелем и участником карнавалов и празднеств: «Венеция» (1988), «Франция. Площадь Бастилии» (1989), «День святого Георгия в Барселоне» (1990). Многие композиции серии «Европа» совмещают декоративную изысканность, жанровую остроту и символичность.

В первой половине 1970-х годов он создал серию «Художники работают», в которой с одной стороны проявилась его приверженность классическим темам изобразительного искусства (художник и модель), а с другой – желание зримо выявить сам процесс творчества собратьев по профессии. В композиции «Виктор Попков и его муза» (1972) соединены два портрета – самого живописца и героини многих его картин, вечно ждущей погибших или пропавших без вести, брата, мужа, сына… Полна экспрессии работа «Имре Варга поcылает своего героя воевать против войны» (1972), где возникает эффект символического «оживания» скульптуры. Ломанный, графичный силуэт скульптора воспринимается как молния мысли, острый клинок которой врезается в его творение.

Портреты Д.Ю. Митлянский создавал также циклами: «Люди» — одна из самых значительных его работ 1975 года. Из шамота им также выполнены образы художников Михаила Иванова, Юрия Норштейна, Нинель Богушевской, писателя Бориса Васильева и других. Заключительными были автопортрет и портрет сына Максима, дочери Анны и внучки Нины, выполненные в дереве и керамике.

В 1990-х и в начале 2000-х годов Даниэль Юдович создает обширную многоплановую серию, посвященную Библии, в которую входят композиции «Авраам приглашает ангела в свой шатер» (1993), «Блудный сын», «Исход», «Книга Бытия», «Сотворение мира», «Сон Саула», «Сусанна и старцы», где прообразом пленительной Сусанны стала жена автора — живописец Лидия Карамян. Это не иллюстрации классических сюжетов, а авторское прочтение, свое понимание древних текстов.

Оставаясь верным своим интересам, художник на протяжении всей жизни разрабатывал устоявшиеся темы, развивая традиции отечественного искусства. Экспозиция познакомит столичного зрителя с широким диапазоном творчества мастера — Даниэля Юдовича Митлянского.

Текст составлен пресс-службой РАХ на основе статьи М.Д. Митлянского.