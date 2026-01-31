Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваСовместная выставка Вероники Козаченок и Егора Корешкова «Он / Она»

Совместная выставка Вероники Козаченок и Егора Корешкова «Он / Она»

editor
By editor
112
Егор Корешков Дорога
Егор Корешков. Дорога

После первой персональной выставки Вероники Козачёнок, которую галерея показала в 2023 году, в ее картинах проявляется больший динамизм, а также дуальность мужского и женского начал, созидания и разрушения, внешнего и внутреннего. Это связано и с новыми обстоятельствами в водовороте личной жизни художницы и, в том числе благодаря дружбе и творческому тандему с Егором Корешковым.

Вероника продолжает серию работ, построенных на моделировании изометрической среды, сознательно нарушая канонические законы композиции и на этот раз подвергая деконструкции не только Пространство, но и Время, которое здесь замедлилось и почти остановилось. Интуитивной живописи Вероники Козачёнок присущи черты психологизма. Зритель переживает трансформацию и погружается в созданный художницей сюрреалистический мир в точке пространственно-временного разлома. Благодаря авторской технике инверсии цветов и форм и создания эффекта иллюзии с помощью фотографического приема негатива, скрытое в картинах можно увидеть только с помощью камеры мобильного телефона.

Вероника Козаченок. Он
Вероника Козаченок. Он

В тандеме с Вероникой на выставке впервые представляет свою живопись Егор Корешков, профессиональный актер театра и кино, талант которого потребовал нового творческого пути развития. Егор демонстрирует свою интерпретацию пути, наполненного символами и отсылками к собственному жизненному опыту. Корешков также активно экспериментирует с пространством и смыслами в своих произведениях, создавая особые визуальные эффекты. Он использует прием развеществления, чтобы разрушить привычные границы и стереотипы восприятия искусства. Сочетая актерское мастерство с художественным видением, Егор Корешков создает работы, которые отличаются глубоким философским содержанием и эстетической выразительностью. Его искусство — это своего рода диалог со зрителем, приглашение к размышлению и эмоциональному переживанию.

У посетителей выставки есть возможность оценить многослойность смыслов и результаты поиска баланса и гармонии посредством разрушения и созидания через оптику мужского и женского взгляда Вероники и Егора.

Вероника Козачёнок (1988 г.р.) училась в Московском архитектурном колледже, окончила Московский архитектурный институт (МАРХИ) с квалификацией Архитектор, а также Московский институт современной гештальт-терапии. В своем творчестве художница активно применяет знания и опыт работы, полученные в обеих областях, и создает эмоционально и композиционно сложные картины, затрагивающие экзистенциальные вопросы и открывающие пространства самопознания.

Егор Корешков (1986 г.р.), российский актер театра и кино, выпускник Российского института театрального искусства (ГИТИС). Известен своими яркими ролями и многогранными персонажами, Корешков также зарекомендовал себя как талантливый художник. В живописи он использует приемы психологизма, что позволяет глубже передать внутренний мир и эмоции своих героев.

Предыдущая статья
«Булгаковъ»: выставка, посвященная короткометражному анимационному фильму открылась в Москве
Следующая статья
Персональная выставка Викентия Нилина «Старые работы»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru