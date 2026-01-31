Совместная выставка Вероники Козаченок и Егора Корешкова «Он / Она»

После первой персональной выставки Вероники Козачёнок, которую галерея показала в 2023 году, в ее картинах проявляется больший динамизм, а также дуальность мужского и женского начал, созидания и разрушения, внешнего и внутреннего. Это связано и с новыми обстоятельствами в водовороте личной жизни художницы и, в том числе благодаря дружбе и творческому тандему с Егором Корешковым.

Вероника продолжает серию работ, построенных на моделировании изометрической среды, сознательно нарушая канонические законы композиции и на этот раз подвергая деконструкции не только Пространство, но и Время, которое здесь замедлилось и почти остановилось. Интуитивной живописи Вероники Козачёнок присущи черты психологизма. Зритель переживает трансформацию и погружается в созданный художницей сюрреалистический мир в точке пространственно-временного разлома. Благодаря авторской технике инверсии цветов и форм и создания эффекта иллюзии с помощью фотографического приема негатива, скрытое в картинах можно увидеть только с помощью камеры мобильного телефона.

В тандеме с Вероникой на выставке впервые представляет свою живопись Егор Корешков, профессиональный актер театра и кино, талант которого потребовал нового творческого пути развития. Егор демонстрирует свою интерпретацию пути, наполненного символами и отсылками к собственному жизненному опыту. Корешков также активно экспериментирует с пространством и смыслами в своих произведениях, создавая особые визуальные эффекты. Он использует прием развеществления, чтобы разрушить привычные границы и стереотипы восприятия искусства. Сочетая актерское мастерство с художественным видением, Егор Корешков создает работы, которые отличаются глубоким философским содержанием и эстетической выразительностью. Его искусство — это своего рода диалог со зрителем, приглашение к размышлению и эмоциональному переживанию.

У посетителей выставки есть возможность оценить многослойность смыслов и результаты поиска баланса и гармонии посредством разрушения и созидания через оптику мужского и женского взгляда Вероники и Егора.

Вероника Козачёнок (1988 г.р.) училась в Московском архитектурном колледже, окончила Московский архитектурный институт (МАРХИ) с квалификацией Архитектор, а также Московский институт современной гештальт-терапии. В своем творчестве художница активно применяет знания и опыт работы, полученные в обеих областях, и создает эмоционально и композиционно сложные картины, затрагивающие экзистенциальные вопросы и открывающие пространства самопознания.

Егор Корешков (1986 г.р.), российский актер театра и кино, выпускник Российского института театрального искусства (ГИТИС). Известен своими яркими ролями и многогранными персонажами, Корешков также зарекомендовал себя как талантливый художник. В живописи он использует приемы психологизма, что позволяет глубже передать внутренний мир и эмоции своих героев.