Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваПерсональная выставка Анастасии Григораш Cabinet de merveilles

Персональная выставка Анастасии Григораш Cabinet de merveilles

editor
By editor
132
Анастасия Григораш_Paмa Hepialidae unius diei (Мотылек)_Смешанная техника. Керамика, холст, масло, ракушки, поталь_34х27 см
Анастасия Григораш. Paмa Hepialidae unius diei (Мотылек). Смешанная техника. Керамика, холст, масло, ракушки, поталь, 34х27 см

Проект исследует глубинные механизмы человеческого поведения через призму коллекционирования, рассматривая его не только как хобби, но и как сложную психологическую и философскую модель. Коллекционирование в данном контексте выступает зеркалом человеческой природы: стремление к упорядочению, поиску редкостей, сохранению уникальности и выражению собственной идентичности. Однако, вместе с этим оно поднимает и важные вопросы о границах этики и морали: где проходят пределы личных интересов и фанатизма? Когда сбор редкостей превращается в манию, а когда — в акт уважения к жизни и природному многообразию?

Инсталляция в стиле кабинета редкостей XVII века символизирует историческую традицию коллекционирования, а также его духовную роль как хранилища знаний и культурных ценностей, где коллекционер является не только обладателем редкостей, но и исследователем, зафиксировавшим свои взгляды и ценности, стремящимся к познанию и сохранению уникальных элементов реальности.

Керамика как язык повествования создает аллегорический мир вымышленных существ — метафор человеческого бытия и природных взаимоотношений. Сами образы существ и изучение их естественной среды обитания через видеоарт становятся частью экологического диалога с напоминанием о ценности каждого вида, о сакральных основах культуры и ответственности человека за сохранение гармонии в природе.

Проект Cabinet de merveilles направляет зрителя на размышления о важности уважения и ответственности ключевых компонентов гуманистического подхода к познанию и сбору коллекции, о неразрывной связи между эстетическим стремлением и этическими обязательствами перед окружающим миром.

Анастасия Григораш — художница работает в медиуме современной художественной керамики. Родилась в 1987 г. в Ленинграде. Сейчас живет и работает в Москве. Работала проектировщиком железобетонных конструкций. Несмотря на техническую специальность, параллельно развивалась в различных творческих направлениях от живописи до фотографии.

Предыдущая статья
Персональная выставка Викентия Нилина «Старые работы»
Следующая статья
Коллективная выставка Girls Run the Show

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru