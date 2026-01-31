Персональная выставка Анастасии Григораш Cabinet de merveilles

Проект исследует глубинные механизмы человеческого поведения через призму коллекционирования, рассматривая его не только как хобби, но и как сложную психологическую и философскую модель. Коллекционирование в данном контексте выступает зеркалом человеческой природы: стремление к упорядочению, поиску редкостей, сохранению уникальности и выражению собственной идентичности. Однако, вместе с этим оно поднимает и важные вопросы о границах этики и морали: где проходят пределы личных интересов и фанатизма? Когда сбор редкостей превращается в манию, а когда — в акт уважения к жизни и природному многообразию?

Инсталляция в стиле кабинета редкостей XVII века символизирует историческую традицию коллекционирования, а также его духовную роль как хранилища знаний и культурных ценностей, где коллекционер является не только обладателем редкостей, но и исследователем, зафиксировавшим свои взгляды и ценности, стремящимся к познанию и сохранению уникальных элементов реальности.

Керамика как язык повествования создает аллегорический мир вымышленных существ — метафор человеческого бытия и природных взаимоотношений. Сами образы существ и изучение их естественной среды обитания через видеоарт становятся частью экологического диалога с напоминанием о ценности каждого вида, о сакральных основах культуры и ответственности человека за сохранение гармонии в природе.

Проект Cabinet de merveilles направляет зрителя на размышления о важности уважения и ответственности ключевых компонентов гуманистического подхода к познанию и сбору коллекции, о неразрывной связи между эстетическим стремлением и этическими обязательствами перед окружающим миром.

Анастасия Григораш — художница работает в медиуме современной художественной керамики. Родилась в 1987 г. в Ленинграде. Сейчас живет и работает в Москве. Работала проектировщиком железобетонных конструкций. Несмотря на техническую специальность, параллельно развивалась в различных творческих направлениях от живописи до фотографии.