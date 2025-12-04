Светский бранч #Проbeauty: искусство, инновации, высокая кухня

В ресторане Avero Mio провели традиционное мероприятие проекта #Проbeauty. Искусство, инновации, высокая кухня – темы предновогоднего светского бранча, который прошел в уютной атмосфере.

Как обычно, мероприятие проекта #Проbeauty собрало звёздных гостей, а также экспертов в области красоты, стиля, моды, искусства. В этот раз гости поделились своими секретами и фирменными рецептами, обсудили планы на новогодние праздники, узнали о новинках в сфере бьюти, приняли участие в арт-перфомансе и гастрономическом мастер-классе. Стильный интерьер ресторана Avero Mio как нельзя лучше подошёл для неформального общения, а блюда итальянской кухни с авторскими акцентами шефов ресторана покорили абсолютно всех.

Гостями мероприятия стали: Екатерина и Александр Стриженовы, Катя Гордон, Ольга Кабо, Анна Невская, Надежда Ангарская, Анна Тихомирова и Артем Овчаренко, Женя Малахова, Надя Ручка, Ирина Пудова, Анастасия Макеева и Роман Мальков, Анастасия Гребёнкина, Светлана Абрамова, Маша Вебер, Алеся Энберт.

Про инновации сфере красоты рассказала руководитель клиники NBMC, к.м.н. дерматолог-косметолог Мария Ширшакова – она познакомила гостей с передовой процедурой Sense Kiss на аппарате ELLISYS SENSE, которая является бережной без операционной заменой блефаропластики. Также компания STELLAR MED представила систему анализа кожи EVE Lab, выполняющая диагностику при помощи ИИ. Гости с удовольствием протестировали эту систему и сразу же получили персональные рекомендации от косметолога.

В рамках мероприятия были представлены картины светской художницы Хатуны Аташян. Хатуна создаёт картины в стиле, тяготеющем к сюрреализму, она заставляет своих зрителей задуматься и поразмышлять на философские темы. Художница познакомила гостей со своим творчеством и предложила всем желающим стать участницами перфоманса по созданию уникальной картины. Результатом стала картина с «древом энергии», и на холст своё настроение и эмоции перенесли Надя Ручка, Анастасия Макеева, Надежда Ангарская, Маша Вебер, Алеся Энберт с дочкой.

Шеф-повара ресторана Avero Mio Родион Садовский и Анатолий Малышев рассказали о том, чем будут в этом году угощать в ресторане в канун новогодних праздников, и какие интересные блюда можно приготовить для праздничного стола. Гости с удовольствием освоили несколько приёмов высокой кухни и под руководством профессионалов приготовили весьма изысканные закуски. Родион Садовский с Надей Ручкой – карпаччо из сибаса с оливками и томатами, а Анатолий Малышев с Анастасией Гребёнкиной – салат с крабом, авокадо и томатами. Все гости отметили, что эти блюда действительно не очень сложны в приготовлении, а эффект от их присутствия на праздничном столе превосходит все ожидания.

Фото: Дмитрий ПОВИТУХИН