Желудь Анна

Аня Жёлудь родилась в Санкт-Петербурге. Выпускница Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленная академии имени А.Л. Штиглица. Лауреат всероссийской премии в области современного искусства «Инновация» (2011). Трехкратный номинант Премии Кандинского. В 2017, 2018, 2021 годах вошла в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART, представляющий современных художников в возрасте до 50 лет. Участница основного проекта 53-й Венецианской биеннале современного искусства (2007). Работы в Третьяковской галерее, Русском музее, Эрмитаже, ГЦСИ, Московском музее современного искусства.
Персональный проект Ани Жёлудь «Универсальная картина», PA Gallery, 2024