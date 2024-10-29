Выставка произведений Наталии Вяткиной  в Российской академии художеств

Н.Н. Вяткина. Отдыхающая. 2017. Шамот, 50х55х35 см. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника Российской Федерации и члена-корреспондента РАХ Наталии Николаевны Вяткиной. В экспозицию войдут более 30 скульптурных работ, выполненных в разных техниках и материалах – шамоте, фаянсе, бронзе, камне, дереве, а также ряд графических листов и живописных полотен.

Наталия Вяткина – скульптор уникального дарования, воплотившая в своем искусстве тенденции века двадцатого и сегодняшнего дня. Получив блестящее художественное образование в «Строгановке» и обретя крепкую профессиональную базу, она постоянно находится в поиске собственного языка, соответствующего её характеру и обширным увлечениям: музыке, балету, театру, литературе, поэзии. Но неизменной темой в её жизни и в творческих исканиях остаётся человек, для неё он – мера всех вещей. Скульптурные портреты, многофигурные композиции и живописные произведения составляют обширную галерею образов наших современников и героев античности. В работах «Весенние качели» (1991), «Поэт» (2001), «Отдыхающая» (2017) мастер отражает повседневную жизнь и быт, улавливает их переживания, настроение.

Новый этап развития творчества обозначил интерес Наталии Вяткиной к русскому и европейскому авангарду, их революционным радикальным открытиям. Продолжение поисков закономерностей и принципов развития художественных направлений начала ХХ века привели мастера к радикальным пластическим открытиям в немногословности лаконичной формы, в насыщенности образов внутренним движением и неподдельной экспрессией. Чистота форм, ясность линий в трактовке художественного образа прочитывается в работах «Концертмейстер» (2007), «Арфа» (2013) «Семья» (2014), «Контрабасист» (2017).

Особое место в искусстве занимают монументальные работы автора: барельефы «Утро», «Флора», «Подводное плавание» для санатория «Южное взморье» (Адлер, 1982), рельеф «Источники Кавказа. Застолье» для санатория «Бештау» (Железноводск, 1975), композиции «Степь» (1984) и «Юность» (1987) в Степногорске и многие другие. Все они созвучны основной линии творчества и отражают художественные принципы, которых придерживается скульптор.

Единым выступает процесс создания произведений, где скульптор обращается к натурным наброскам, которые становятся знаками систематического анализа по исследованию способов изображения человека в любом материале. Отталкиваясь от конкретного мотива и обобщая его, мастер выявляет основной модуль, форму этого фрагмента, после чего привносит характерные черты и акценты, формирующие будущий образ.

Это не первый академический проект Наталии Вяткиной. В 2011 году с успехом прошла персональная выставка в Музейно-выставочном комплексе РАХ Галерее искусств Зураба Церетели, а в 2018 году экспозиция работ скульптора заняла анфиладу Российской академии художеств.

Н.Н. Вяткина. На водных лыжах. 2024. Бронза, камень, 43х50х15 см. Собственность автора

Н.Н. Вяткина. Амазонка. 2011. Шамот, 55х75х31 см. Собственность автора

Н.Н. Вяткина. Женственность. 2018. Фарфор, 55х40х20 см. Собственность автора