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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставка произведений Наталии Вяткиной  в Российской академии художеств

Выставка произведений Наталии Вяткиной  в Российской академии художеств

editor
By editor
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Н.Н.-Вяткина.-«Отдыхающая».-2017г.,-шамот,-50х55х35.-Собственность-автора.

Н.Н. Вяткина. Отдыхающая. 2017. Шамот, 50х55х35 см. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника Российской Федерации и члена-корреспондента РАХ Наталии Николаевны Вяткиной. В экспозицию войдут более 30 скульптурных работ, выполненных в разных техниках и материалах – шамоте, фаянсе, бронзе, камне, дереве, а также ряд графических листов и живописных полотен.

Наталия Вяткина – скульптор уникального дарования, воплотившая в своем искусстве тенденции века двадцатого и сегодняшнего дня. Получив блестящее художественное образование в «Строгановке» и обретя крепкую профессиональную базу, она постоянно находится в поиске собственного языка, соответствующего её характеру и обширным увлечениям: музыке, балету, театру, литературе, поэзии. Но неизменной темой в её жизни и в творческих исканиях остаётся человек, для неё он – мера всех вещей. Скульптурные портреты, многофигурные композиции и живописные произведения составляют обширную галерею образов наших современников и героев античности. В работах «Весенние качели» (1991), «Поэт» (2001), «Отдыхающая» (2017) мастер отражает повседневную жизнь и быт, улавливает их переживания, настроение.

Новый этап развития творчества обозначил интерес Наталии Вяткиной к русскому и европейскому авангарду, их революционным радикальным открытиям. Продолжение поисков закономерностей и принципов развития художественных направлений начала ХХ века привели мастера к радикальным пластическим открытиям в немногословности лаконичной формы, в насыщенности образов внутренним движением и неподдельной экспрессией. Чистота форм, ясность линий в трактовке художественного образа прочитывается в работах «Концертмейстер» (2007), «Арфа» (2013) «Семья» (2014), «Контрабасист» (2017).

Особое место в искусстве занимают монументальные работы автора: барельефы «Утро», «Флора», «Подводное плавание» для санатория «Южное взморье» (Адлер, 1982), рельеф «Источники Кавказа. Застолье» для санатория «Бештау» (Железноводск, 1975), композиции «Степь» (1984) и «Юность» (1987) в Степногорске и многие другие. Все они созвучны основной линии творчества и отражают художественные принципы, которых придерживается скульптор.

Единым выступает процесс создания произведений, где скульптор обращается к натурным наброскам, которые становятся знаками систематического анализа по исследованию способов изображения человека в любом материале. Отталкиваясь от конкретного мотива и обобщая его, мастер выявляет основной модуль, форму этого фрагмента, после чего привносит характерные черты и акценты, формирующие будущий образ.

Это не первый академический проект Наталии Вяткиной. В 2011 году с успехом прошла персональная выставка в Музейно-выставочном комплексе РАХ Галерее искусств Зураба Церетели, а в 2018 году экспозиция работ скульптора заняла анфиладу Российской академии художеств.

Н.Н.-Вяткина.-«На-водных-лыжах».-2024г.,-бронза,-камень-43х50х15.-Собственность-автора.

Н.Н. Вяткина. На водных лыжах. 2024. Бронза, камень, 43х50х15 см. Собственность автора

Н.Н.-Вяткина.-Амазонка.-2011г.,-шамот,-55х75х31.-Собственность-автора

Н.Н. Вяткина. Амазонка. 2011. Шамот, 55х75х31 см. Собственность автора

Н.Н.-Вяткина.-«Женственность».-2018г.,-фарфор,-55х40х20.-Собственность-автора.

Н.Н. Вяткина. Женственность. 2018. Фарфор, 55х40х20 см. Собственность автора

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