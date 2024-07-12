Пианист из Москвы принял участие в четвертом образовательном заезде «Таврида.АРТ»

На площадке арт-кластера «Таврида» (проект от Росмолодёжи) подвели итоги четвертого образовательного заезда «Битва хоров». С 1 по 7 июля 315 молодых хоровых исполнителей, звукорежиссеров и композиторов из 67 регионов России, а также из Беларуси и Казахстана работали над совместными музыкальными композициями, которые презентовали в финальный день заезда. Четвертый заезд был посвящен юбилею фольклориста и выдающегося деятеля русской хоровой культуры Митрофана Ефимовича Пятницкого. Из Москвы на заезд приехал пианист Карим Харламов.

Образовательный заезд «Битва хоров» арт-кластера «Таврида» включал в себя три арт-школы: арт-школу хорового исполнительского искусства, арт-школу звукорежиссуры и арт-школу композиторов. На протяжении недели молодые музыкальные деятели вместе с экспертами индустрии и резидентами арт-кластера «Таврида» работали над созданием новых композиций, обработок и аранжировок, применяя разные жанры хорового пения.

Из столицы нашей страны на образовательный заезд приехали 58 человек. На арт-школе композиторов Москву представлял пианист Карим Харламов — пианист-виртуоз, импровизатор, победитель многих конкурсов. За фортепиано Карим уже 19 лет. Музыкант активно выступает с концертами по всей России и своей музыкой показывает, как всего с помощью нескольких нот можно рассказать о человеческих эмоциях.

«Я приехал на «Тавриду», чтобы получить силы и воодушевиться на написание новых композиций. Мне, как композитору, важно черпать вдохновение из того, что меня окружает, и образовательный заезд, его участники и вообще атмосфера, которая царит на «Тавриде», стали тем самым источником. Я очень рад, что оказался здесь — в месте, которое дышит искусством и творчеством», — поделился Карим Харламов.

Сейчас Карим активно развивает свою концертную деятельность, участвует в мероприятиях со своим музыкальным бэндом и играет в комедийном шоу Prosecco Show, где вместе с актерами-импровизаторами создает спектакль, сценарий которого рождается прямо на сцене.

Арт-школа композиторов четвертого образовательного заезда стала местом концентрации таланта 22 молодых авторов со всей страны. Под руководством опытного наставника — композитора Дмитрия Кошелева они создали 15 авторских партитур для хора. Вместе с участниками арт-школы хорового исполнительского искусства композиторы записали несколько произведений, которые будут выпущены на музыкальном лейбле «Таврида.АРТ», а также при поддержке лейбла в виде сборника хоровых композиций.

На протяжении заезда участники работали вместе с опытными экспертами музыкальной индустрии, среди которых художественный руководитель арт-группы Moscapella, хормейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Никита Михайлов; музыканты рок-группы TRITIA; резидент арт-кластера «Таврида», автор-исполнитель Татьяна Гайворонская; артист музыкального лейбла «Таврида.АРТ», резидент арт-кластера, автор-исполнитель Варвара Судина; певица, автор-исполнитель ANADEKO, солистка фолк-группы «Русский праздник» Анна Денисенко; звукорежиссер записи, трансляций и постпродакшена крупных музыкальных мероприятий Антон Бушинский и саунд-продюсер, аранжировщик, музыкальный руководитель Imperial Orchestra Дмитрий Кошелев.