«Таврида» помогла лидерам социальных изменений творчески подойти к новым проектам

На пять дней Академия «Меганом» объединила лидеров общественно значимых инициатив на одной площадке, где они могли познакомиться, обменяться опытом и поддержать друг друга. В итоге участники представили 12 направлений развития сообщества #МЫВМЕСТЕ и 120 карт развития индивидуальных проектов.

II Образовательный саммит — одна из мер поддержки для проектов финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Ее участниками стали 200 руководителей социальных проектов из более чем 50 городов и населенных пунктов России. В их число вошли финалисты премии за последние три года, члены федерального клуба победителей премии, руководители региональных клубов участников премии и участников программы «ДОБРО.PRO».

«Мы хотим, чтобы наше сообщество #МЫВМЕСТЕ росло не только количественно, но и качественно. Для этого необходимо грамотно его строить. Здесь участники освоили инструменты по реализации задач, актуальные для участников и сообщества движения #МЫВМЕСТЕ. Самое главное, на таких мероприятиях они находят единомышленников: для создания новых продуктов, масштабирования проектов на всю страну или обмена опытом между регионами. За этим они и встретились здесь, в рамках II Саммита финалистов Премии #МЫВМЕСТЕ, — узнать, каким образом можно улучшить свои проекты, и наметить дальнейшую индивидуальную карту развития», — рассказала Елена Черненко, руководитель управления спецпроектов и организации событий Ассоциации волонтерских центров. На тренингах, интерактивных лекциях, мастер-классах и деловых играх участники изучили основные принципы построения сообществ и эффективного управления, познакомились со стратегиями привлечения ресурсов для реализации социально значимых задач, узнали, как выстроить взаимодействие своего проекта с государственными организациями, освоили секреты создания качественного контента, а также научились видеть скрытые возможности и нестандартные решения.

Благодаря программе авторы социальных изменений прокачали творческие навыки и обучились инструментам, которые позволят им эти знания применять на практике. В результате саммита участники проработали индивидуальные планы развития, предварительно обозначив свои потребности и запросы. Итоги работы они представили в финале. Важной задачей также стало создание дорожной карты дальнейшего развития и продвижения сообщества #МЫВМЕСТЕ и входящих в него программ и мероприятий.

Среди наиболее ярких инициатив, предложенных в результате работы участников на программе: сеть продюсерских центров для социальных организаций и лидеров общественно значимых инициатив; поиск, сопровождение и докрутка проектов, не победивших в конкурсах Премии #МЫВМЕСТЕ и других федеральных и региональных социальных конкурсах; организация социологического опроса среди населения по теме негативного опыта взаимодействия с НКО и работы с волонтерами и проведение соответствующего тренинга для представителей некоммерческих организаций; GPT-навигатор по экосистеме «Добро.РФ» и многие другие.

«Здесь собрались участники из различных регионов, и это возможность встретиться со своими единомышленниками, вместе начать создавать новое. Вообще, создание сообществ — для нас актуальная тема. Эксперты саммита как раз учат нас стратегии развития сообщества, дают наглядные инструменты. Есть как общие занятия, так и консультации по индивидуальным проектам, работа в командах. Конечно же, саммит — это прежде всего теплые встречи, на которых мы обсуждаем, какие произошли изменения. Мы прямо здесь уже договариваемся о коллаборациях, делимся опытом, например, по созданию и деятельности региональных групп», — поделилась участница саммита, победитель Премии #МЫВМЕСТЕ 2021 года, руководитель Регионального клуба, председатель федерального клуба «Лидеры социальных изменений», наставник года в Алтайском крае, руководитель АНО ЦСПСД «Караван надежды», эксперт Росмолодёжь.Гранты, а также региональных и федеральных грантовых конкурсов Анна Манойленко.

В качестве профильных экспертов выступили: победитель конкурса «Лидеры России», руководитель информационного направления ФОИВ Анна Василенко; тренер проектных команд, эксперт грантовых конкурсов социальных проектов в крупных государственных компаниях Лилия Галиева; руководитель «Центра Сообществ» Юлия Монастырская; социальный предприниматель, помощник депутата Государственной думы Вадим Кульков; эксперт в области развития творчества и инновационности, ведущий стратегических и командных сессий Владимир Данкин и другие.