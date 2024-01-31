Перспективы гуманитарного сотрудничества России в странах Юго-Восточной Азии и Иране обсудили в Институте русского языка

В Москве в Институте русского языка им. А.С. Пушкина 29 января состоялась международная экспертная сессия «Россия-Азия: культурно-гуманитарное измерение сотрудничества». В рамках дискуссии была презентована АНО «Про.Азия», созданная в целях укрепления гуманитарных отношений России и стран Азии и Ближнего Востока.

Мероприятие открыла Наталья Трухановская, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

«Тема настолько актуальная, что, я уверена, она вырастет в некую публичную дискуссию. Очень рада, что в своей работе мы, как представители научного сообщества, не замыкаемся только на государственном сегменте, а работаем и с гражданским сектором. Создаваемые организации, безусловно, задают новый формат, новые инструменты и механизмы, позволяющие сделать нашу работу ещё более эффективной, поставить её на новый лад и новые рельсы. Желаю АНО “Про.Азия” успешного старта, плодотворной работы, надеюсь, что сегодняшняя встреча станет для нас не только первой, но и стартовой», – отметила ректор Института Пушкина.

Исполнительный директор АНО «Про.Азия» Алевтина Колдунова рассказала, что идея создания организации возникла осенью прошлого года.

«Россия поражает воображение своим культурным многообразием и насыщенной поворотными событиями историей – так же, как и страны Азии и Ближнего Востока. Не менее интересны и связи, установленные между народами наших стран, в особенности в сфере культуры, образования, науки, бизнеса и др. Мы хотим создать площадку, консолидирующую лучшие творческие и профессиональные силы представителей данных сфер, способствовать синтезу науки и бизнеса, бизнеса и образования, культуры и образования, науки и креативных индустрий и т.д., тем самым популяризируя образ России в Азии и наоборот, способствуя укреплению позиций нашей страны на международной арене», – подчеркнула участник дискуссии.

Колдунова представила план мероприятий на 2024 год, в соответствии с которым АНО «Про.Азия» будет ежемесячно проводить отраслевые дискуссии на партнерских площадках в Москве, а также Санкт-Петербурге, Ташкенте и в странах Юго-Восточной Азии.

Участие в мероприятии приняли представители ведомств, государственных образовательных и культурных учреждений, а также бизнеса и СМИ. Спикеры обсудили тему распространения русского языка в азиатском регионе, перечислили сферы, в которых осуществляется наиболее активная коммуникация, а также подняли проблемы информационного взаимодействия между заявленными странами.

Руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков заявил, что русский язык с 2023 года включен в образовательную систему страны.

«В прошлом году мы обратились в Министерство образования и спорта Лаоса с просьбой включить русский язык в систему школьного образования страны и получили поддержку ведомства. То есть фактически мы прошли самый сложный этап – вхождение в государственную систему школьного образования Лаоса, и теперь каждый российский вуз получает возможность работать в этой стране», – пояснил Радьков.

Он рассказал, что с момента распада СССР и до недавнего времени русский изучался лишь в двух вузах – военной академии и Лаосском национальном университете. На данный момент наиболее остро стоят вопросы кадрового дефицита, разработки учебных пособий, а также материально-технического оснащения школ. При этом он добавил, что среди граждан Лаоса интерес к изучению русского языка высок.

По данным спикера, Россия в Лаосе конкурирует за сферу культурного влияния с другими странами – Австралией, Таиландом, КНР, Южной Кореей, европейскими государствами и т.д. Однако эта проблема решается благодаря взаимодействию с региональными вузами РФ, которые занимаю активную позицию в плане привлечения иностранных студентов. Принимая во внимание платёжеспособность лаосских студентов, ряд российских вузов изыскивают внутренние возможности оказать этим студентам финансовую поддержку в виде покупки авиабилетов, выплаты дополнительных стипендий и пр.

Также Александр Радьков добавил, что на данный момент преподавание русского языка в Лаосе осуществляется при участии Томского университета.

Отдельное внимание было уделено вопросам распространения художественной и образовательной литературы в странах Юго-Восточной Азии. Радьков отметил, что несмотря на дефицит книг на русском языке, в Лаосе с советских времен сохранилось много переводов с русского на лаосский язык. Также в стране отмечается спрос на билингвальные книги.

Генеральный директор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин представил ключевые проекты «Иностранки», направленные на расширение присутствия русского языка и отечественной литературы в мире, уделив особое внимание «Мировой билингвальной библиотеке современной литературы», «Школе молодого переводчика», «Школе послов культуры», «Нити культуры».

Программы направлены на выявление талантливой молодежи, развитие школ художественного перевода, а прежде всего – на развитие взаимопонимания между интеллектуальной молодежью России и зарубежных стран.

Спикер подчеркнул, что язык – это не только инструмент взаимодействия, но и средство продвижения базовых человеческих ценностей, многовековой культуры и традиций России. Данный вопрос требует координации различных государственных и общественных проектов по продвижению русского языка и литературы в мире языка. Кузьмин отметил, что рассматривает АНО «Про.Азия» как координационный центр в данном направлении работы.

Нгуен Тхи Тху Дат, директор Ханойского филиала Института русского языка им. А.С. Пушкина, рассказала о состоянии изучения русского языка во Вьетнаме.

По ее данным, на сегодняшний день в этой стране русский язык изучают в 35 государственных образовательных учреждениях.

«Мы изучаем русский язык с 1945 года, в советский период он изучался почти во всех образовательных учреждениях Вьетнама. Мы бы хотели пусть и не восстановить это количество, но хотя бы повысить число учащихся», – отметила Нгуен и уточнила, что за последнее десятилетие количество преподавателей снизилось с 230 до 200 человек, а всего русский язык сейчас изучает порядка семи тысяч граждан Вьетнама.

Также спикер рассказала о мероприятиях, которые проводятся во Вьетнаме для популяризации русского языка и русской культуры. Для русистов организованы научно-практические конференции, курсы повышения квалификации, мастер-классы, консультации, публикация научных сетей, докладов. Для учащихся – конкурсы и олимпиады по русскому языку и литературе, бесплатные курсы русского языка и т.д.

«В рамках поддержки центров развития открытого образования из России к нам приезжали специалисты, которые проводили месячные интенсивы по русскому языку. Это отличная программа, мы заинтересованы в ее продолжении и масштабировании, как и в других программах, направленных на укрепление межкультурного диалога наших стран», – подчеркнула Нгуен Тхи Тху Дат.

Лана Раванди-Фадаи, заведующая центром Института востоковедения РАН «Восточный культурный центр», рассказала об отношениях России и Ирана в гуманитарной сфере.

В числе тормозящих факторов эксперт отметила историческую память иранцев, в контексте которой Россия представлена в негативном ключе, отсутствие преподавательского обмена, интеграции единого научного ядра, в том числе проблемы цитируемости публикаций российских исследователей, признания в Иране российских научных степеней и т.д.

«Иранцы много делают для того, чтобы иностранные студенты приезжали к ним на практику. Мы же не всегда готовы принимать иранских студентов», – добавила Раванди-Фадаи, уточнив, что наиболее активную работу в этом направлении на данный момент ведут Институт Пушкина, центр Примакова и фонд Горчакова.

Юрий Копылов, директор департамента международного сотрудничества Института Пушкина, добавил, что рост иранских студентов к российскому образованию растет в последнее время.

«За последние 1,5 года возросли контакты с иранскими партнерами: мы находимся на связи с посольствами, прорабатываем создание центра персидского языка в Институте Пушкина», – уточнил участник дискуссии.

Отдельное внимание участники сессии уделили вопросу взаимодействия в медиасфере. Александр Радьков, отметил, что в Лаосе работает один национальный канал, на котором нет контента о России, который, по мнению эксперта, был бы востребованным среди населения.

«Есть компьютерные игры, обучающие русскому языку, и я уверен, что на них будет бешеный спрос. Конечно, лаосцы не самые высокоплатежные клиенты, финансовая отдача от реализации подобных проектов будет скорее всего невелика, зато точно можно осуществить достойный охват аудитории», – подчеркнул глава Русского дома в Лаосе.

Аналогичная ситуация сложилась во Вьетнаме: по данным Тхи Тху Дат Нгуен, в советский период на вьетнамском телевидении шла передача по обучению русскому языку, и «было бы здорово, если бы такая традиция возродилась».

Нет качественных сюжетов о России и в Иране. Лана Раванди-Фадаи отметила, что производителями подобного контента являются западные страны.

«Несложно представить, в каком ключе преподносится иранской аудитории наша страна», – подчеркнула эксперт.

О развитии информационных проектов рассказали главный редактор телеканала «Большая Азия» Александр Лебедев, руководитель международного проекта ТВ БРИКС «Современный русский», директор департамента инновационных проектов Тамара Скок. Инвестиционную привлекательность азиатского региона охарактеризовал Артём Андросов, основатель инвестиционного клуба Dome Foundation.

Организаторами мероприятия выступили Институт русского языка им. А.С. Пушкина и АНО «Про.Азия».

Фото – Институт им. А.С. Пушкина