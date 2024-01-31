Галерея «Наковальня» объявляет о закрытии

Галерея «Наковальня», меценатский проект продюсеров Ильи Овчаренко и Дарьи Волковой, объявляет о закрытии пространства на Пречистенская набережной 17–19.

Открывшись в апреле 2022 года, в турбулентное время, у команды получилось создать точку притяжения художников, арт-сообщества, коллекционеров и влюбленных в искусство людей. За два года было сделано более десяти выставок как начинающих свой путь, так и зарекомендовавших себя на арт-рынке художников. Галерея активно коллаборировала с другими культурными институциями, успешно принимала участие в ярмарках и фестивалях. Выпускала книги, мерч, делала образовательные проекты для детей и взрослых. Делала ужины, вечеринки, кинопоказы и множество других мероприятий.

«Наковальня» начала работу с проекта «Мифогенная Любовь Каст в комиксах» – выставки к изданию комикса по культовому роману Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева. Курировал проект сам Пепперштейн при участии Влады Закс — в дальнейшем основного куратора «Наковальни». Эстафету принял художник Александр Крылов с проектом С И Л А. Осенью 2022 года открылась выставка Виталия Барабанова «Сады Нарциссов» – исследование отношений внутреннего состояния художника и динамичной окружающей среды, а также проект Рината Мустафина «Зенит», калейдоскоп образов земной поверхности. Позже вместе с Universal University мы пригласили студентов и выпускников принять участие в open call, результатом которого стала выставка «Как я стал хаосом». Закончили сложный 2022 года выставкой коллектива Вовы Перкина «Наша Утопия» — «День Утописта».

В 2023 году открылась групповую выставка «этой ночью». Экспозиция была построена как отрывки разных историй, в которых реальность смешивается с грезами. Героем весны стал Виктор Забуга с персональной выставкой «Одиссея Виктора Забуги». Было представлено более 40 живописных работ и две инсталляции, а на субкультурный бэкграунд художника намекали стрит-арт на фасаде галереи и настоящий кабинет татуировки, который принял всех энтузиастов в дни открытия. В апреле отметили первый день рождения рулеткой, покером и мафией по мотивам работ художников. За год нам удалось разрушить все стереотипы о ведении галерейного бизнеса, создать десятки инфоповодов и коллабораций, заработать репутацию новаторов и даже «арт-мафии». Это прозвище мы и обыграли на празднике.

Настоящим хитом среди коллекционеров стала выставка «Мультфильмы для взрослых», которая представила живописные работы за два периода экспериментов с фигуративным высказыванием Антона и Артема Матвеевых.

Этим же летом галерея приняла участие в «Архстоянии» с выставкой «Пустая трата времени», посвященной видеоиграм в искусстве. Позже проект был показан в стенах галереи, где его увидело больше тысячи человек. Осенью галерея дебютировала на ярмарке Blazar с групповым стендом, покорив сердца коллекционеров и журналистов. В октябре открылась выставка «Мгновение Ока», которая представила космогоническую картину группы «Россия», а завершился год легендарным проектом «Парижская квартира», который обыгрывает эстетику маленьких квартир.

Миссия галереи – просветительская, меценатская, поддерживающая в сложные для страны времена была выполнена. Галерея, ее проекты и художники успешно зарекомендовали себя в арт-сообществе. Мы открыли новые имена и влюбили в искусство больше людей. Команда продолжит работать в формате консалтинга и временных проектов и скоро объявит о дальнейших планах.

– «Наковальня» для нас всех стала новым шагом, опытом и возможностью прикоснуться к тому самому искусству, у которого нет потолка. Мы нырнули в этот мир и, судя по всему, отсюда уже нам не вынырнуть. Но привычный галерейный бизнес пока что не входит в наши планы. Мы хотим творить и находить новые форматы для донесения аудитории высказываний российских творцов. Я безумно благодарен команде, без которой не произошло бы ничего. Я снимаю шляпу перед меценатами и людьми, которые поддерживали нас в непростые времена. Мы гордимся всем тем наследием, что сумели сформировать за эти почти что два года. Мы любим искусство и точно знаем о своей роли в культурном фоне России! Мы не прощаемся, а пересобираемся для новых свершений! Всегда ваш, коллектив галереи «Наковальня», – говорит Илья Овчаренко, основатель галереи.