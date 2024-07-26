РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUTopHit назвал Мари Краймбрери и Диму Билана самыми популярными в российском радиоэфире

TopHit назвал Мари Краймбрери и Диму Билана самыми популярными в российском радиоэфире

editor
By editor
38
tophit-дима-билан

TopHit.com подвёл музыкальные итоги первых 6 месяцев 2024 года. В российском радиоэфире в этом году два безусловных лидера — Мари Краймбрери и Дима Билан, каждый за полгода собрал более 2 миллионов эфиров. Шанс догнать Билана в российском эфире есть только у Дэвида Гетты, и то не факт. А вот лидерство Краймбрери в 2024 году поколебать, скорее всего, не сможет никто, включая Zivert, царицу эфирной горы в 2021 и 2022 годах.

Дима Билан — чартовый долгожитель. По данным TopHit, за всю свою карьеру Дима провёл в российских исполнительских чартах 223 месяца — более 18 лет. Именно поэтому он в 2023 году был признан TopHit Артистом Двадцатилетия. На этой поляне с Димой может тягаться только певица Валерия, которая «прописалась» в российских чартах с прошлого века. Ни Киркоров с Басковым, ни Маликов с «Любэ» и (даже) Лепсом чартовые рекорды Билана и Валерии побить уже не смогут в силу естественных причин.

Если говорить о «плотности» присутствия артистов в радиоэфире, то Мари Краймбрери и Zivert впереди планеты всей. У обеих артисток в Top 500 радиохитов находятся по 9 песен, включая топовые «Кто такая Мэри?» и «Бери и беги». Чуть отстали Билан, Юля Савичева и Григорий Лепс — у них в активе по 7 ротационных хитов. Далее идут Filatov & Karas и Dabro c 6 хитами, затем, Artik & Asti, Сергей Лазарев и «Моя Мишель» – c 5 популярными треками в Top 500.

Таня Ткачук («Моя Мишель») сумела опередить многих именитых конкурентов. По итогам ротации за 6 месяцев 2024 года её трек «Ветер меняет направление» стал лучшим, собрав 764 тыс. эфиров. А всего этот хит с момента релиза прозвучал в эфире более 1 миллиона раз.

Релиз Таниного «Ветра» состоялся в октябре 2023 года, и трек потихоньку из плейлистов уже вымывается. Зато в феврале года 2024-го появились на свет сразу два мегахита, претендующих на победу по итогам года: «Не представляешь» «5утра» и Вани Дмитриенко и «Качели» Artik & Asti. Оба трека на подъёме и оба сейчас входят Top 10 самых ротируемых в России хитов.

Потенциально с ними может конкурировать «Кто такая Мэри?» Мари Краймбрери или «Матушка» Татьяны Куртуковой. Или даже какая-нибудь «тёмная лошадка», например, хит «Именнота» продюсера и исполнителя Chris Yank, который с момента релиза в марте этого года уже собрал под 300 000 эфиров.

Телеграм-бот TopHit Spy отслеживает появление треков в эфире в реальном времени, а также отправляет пользователям суточные отчёты о ротации треков с указанием времени выхода в эфир на каждой из радиостанций.

Предыдущая статья
Художник-маринист А.П. Боголюбов и Император Александр III
Следующая статья
На форуме «Новый вектор» представили итальянская система аудиофильмов для незрячих

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru