Телеканал «Продвижение» отмечает 10 лет в эфире

1 февраля российский развлекательный телеканал «Продвижение», входящий в холдинг «МКР-Медиа», отметит первый большой юбилей – в 2024 году исполняется 10 лет с момента первого выхода в эфир. За это время телеканал родом из сибирского города Омска запустил круглосуточное эфирное, спутниковое и кабельное вещание на всю страну по четырем часовым поясам, стал надежным сетевым партнером более чем для 40 региональных телекомпаний от Астрахани до Южно-Сахалинска, добился значительного роста аудитории и получил множество профессиональных наград.

К этому событию приурочена смена эфирного оформления канала. Новое визуальное решение объединило привычный фирменный стиль «Продвижения» и его основную ценность – искренний контент для семейного просмотра. В эфире будут представлены 10 идентификационных роликов с лицами собственных проектов телеканала («Мама в деле», «Знай себе цену», «Вкусно по ГОСТу», «Это нормально», «Клипотека ПИ ФМ» и других), которые станут проводниками через «портал», переносящей зрителей в сердце «Продвижения».

«Все элементы праздничного дизайна, посвященного 10-летию, сохранили преемственность элементов классического оформления, чтобы зрители легко узнавали «Продвижение» среди многообразия российских телеканалов. А ведущие и герои собственных проектов в новых ID-роликах покажут, что мы буквально готовы раскрыть всю свою душу, чтобы поддержать, удивить, научить и порадовать наших зрителей», – говорит начальник отдела эфирного анонсирования телеканала «Продвижение» Юлия Суворова.

Два года подряд телеканал «Продвижение» становился победителем конкурса «ТЭФИ-Регион» в номинации «Телевизионный дизайн», а в ноябре 2023-го выиграл профессиональный конкурс «МедиаБренд» в номинации «Лучший проморолик регионального ТВ».