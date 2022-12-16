Выставка произведений учеников МГАХИ им. В. И. Сурикова открывается в SISTEMA GALLERY

Пространство SISTEMA GALLERY совместно с мастерской современного искусства Айдан Салаховой представляет выставку произведений учеников МГАХИ им. В. И. Сурикова. В стенах галереи будут представлены работы Михаила Лещева, Дарьи Близнюк, Саяна Байгалиева, Елисаветы Жилкиной, Анастасии Рыкуновой и других выпускников и студентов студии Айдан Салаховой, отобранные куратором Женей Мельниковой. Выставка пройдет с 22 декабря 2022 года по 13 января 2023 года.

Анастасия Рыкунова. The taste unfreedom

Михаил Лещев. Noise

Саян Байгалиев. Снова карантин

Дарья Фетисова. Проект «Дом силы». Материальное

Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств по праву считается преемником Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В отличие от строгих регламентированных правил и стандартов, принятых в петербургской Академии художеств, учебный процесс в Училище всегда отличался творческим подходом. С первых лет своего существования дирекция стремилась привлечь к преподаванию наиболее значительных и актуальных художников современности, которые привали молодежи интерес к профессии, используя неформальные творческие методы. На протяжении XIX века в Училище работали В.А. Тропинин, В.Г.Перов,А.К.Саврасов, В.Д. Поленов, В.А. Серов, К.А.Коровин, А.И. Архипов, A.M. Васнецов, И.И.Левитан.

Спустя более ста лет эту традицию продолжает МГАХИ им.Сурикова. Сегодня в нем преподают Айдан Салахова, Сергей Оссовский, Евгения Воронова. Будучи представителями разных поколений, они являются знаковыми фигурами в современной художественной жизни России, передающими свое мастерство ученикам. Некоторые из них когда-то также занимались в мастерской Айдан Салаховой, которая, уже на протяжении двадцати лет находится в центре учебного и творческого процесса Суриковского института.

Невероятный талант и широкий творческий диапазон Салаховой позволяет ей понять разнообразные стремления своих учеников, помочь им раскрыть талант и найти свой индивидуальный стиль. По этой причине произведения, представленные на выставке, не объединены одной темой или жанром, а, наоборот, демонстрируют уникальность каждого молодого мастера.

Основная тема выставки «Далекое Эхо» – соотношение двух понятий: расстояния и эха. Художники стремятся ответить на вопрос: как расстояние влияет на отношения и наоборот?

Представленные работы отражают разные виды дистанции: пространственную, временную, психологическую и духовную; они также выражают различного рода отголоски — зрительные, слуховые, понятийные, литературные и другие. В целом все эти дистанции взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Это взаимодействие может быть сильным или слабым в зависимости от его формы и цели. Помимо этих визуальных отражений дистанции в произведениях искусства есть и ее проявления в повседневной жизни, которые можно наблюдать на разных уровнях сознания: физическом, эмоциональном, ментальном и духовном.

Эта выставка станет первым шагом на пути к масштабному проекту в сфере современного искусства, направленного на поддержку молодых художников. Весной 2023 года SISTEMA GALLERY планирует расшириться за счет присоединения соседнего здания, что увеличит выставочное пространство в несколько раз. Также в обновленном пространстве планируется запуск широкой образовательной программы, в рамках которой будут проходить регулярные лекции о современном искусстве, уроки и мастер-классы по живописи и скульптуре для детей и взрослых, а также семинары для студентов творческих специальностей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.