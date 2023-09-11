Спектакль «Одноклассники в контакте» представят на сцене ФЦ «Москва»

«Добро пожаловать надень встречи выпускников! Чудесные школьные годы прошли, но как же здорово узнать новости о любимых одноклассниках. Присоединяйтесь, будем рады!»

Уже получали подобные приглашения?

Вы из тех, кто скрупулезно занимается подготовкой вечеров встреч и в радостном предвкушении ожидает начала праздника школьных воспоминаний? А, может, вы в недоумении спешно выходите из чата класса, в который вас зачем-то добавил смутно знакомый седеющий мужчина или дама с претенциозным макияжем? Или уверены, что путешествие в прошлое ничем хорошим закончиться не может, да и вообще боитесь встретить свою первую школьную любовь?

К какой бы категории выпускников вы себя ни относили – обязательно приходите на театральную комедийную встречу одноклассников – скучать точно не придется!

Встреча выпускников спустя много лет после окончания школы. Две супружеские пары, четыре бывших одноклассника, воспоминания об авантюрах и романтических поступках…

Ни один из них так и не смог забыть свою первую школьную любовь и живет совсем не с тем человеком, о котором грезил в юности. Что в таком случае делать? Если бы это была реальная жизнь, мы бы не смогли дать однозначный и исключительно правильный ответ на такой экзистенциальный вопрос. Но у нас комедия, а значит и находчивый выход из трагической ситуации обязательно будет найден!

Встречаемся, чтобы послушать популярные песни без фонограммы, подумать о своеобразии причудливых жизненных перипетий, от души посмеяться, узнать себя в героях комедии, научиться самоиронии и найти простые ответы на самые сложные бытийные вопросы.

Наконец-то мы снова вместе!

Показы спектакля « Одноклассники в контакте » состоятся в ФЦ «Москва» 14 сентября и 12 октября. Начало в 19.00.

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