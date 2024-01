Busta Rhymes, Imanbek, KDDK, Spliff Star зарелизили трек «Give It To Em’»

«Give It To Em’» — коллаборация западных хип-хоп артистов Spliff Star, Busta Rhymes с российским артистом и продюсером KDDK и казахским DJ и битмейкером Imanbek.

Новый релиз лейбла Effective Records, посвященный популярной теме девушек и денег, совмещает в себе классический западный хип-хоп с элементами электронной музыки и латиноамериканскими мотивами.

«Mami You Know How I Get Down

Gon tell ya man to sit down

I love the way you try to discretly approach me cause you know the king deh bout now bring the criddown», — читает Busta Rhymes.

Среди звуковых характеристик трека, которые и делают его уникальным, отчетливо слышен звук трубы. При этом, парты музыкантов подкрепленные женским бэк-вокалом здесь быстро сменяют друг друга, что делает композицию поистине разносторонней и многообразной.