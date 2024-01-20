Busta Rhymes, Imanbek, KDDK, Spliff Star зарелизили трек «Give It To Em’»

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обложка к треку

«Give It To Em’» — коллаборация западных хип-хоп артистов Spliff Star, Busta Rhymes с российским артистом и продюсером KDDK и казахским DJ и битмейкером Imanbek.

Новый релиз лейбла Effective Records, посвященный популярной теме девушек и денег, совмещает в себе классический западный хип-хоп с элементами электронной музыки и латиноамериканскими мотивами.

«Mami You Know How I Get Down
Gon tell ya man to sit down
I love the way you try to discretly approach me cause you know the king deh bout now bring the criddown», — читает Busta Rhymes.

Среди звуковых характеристик трека, которые и делают его уникальным, отчетливо слышен звук трубы. При этом, парты музыкантов подкрепленные женским бэк-вокалом здесь быстро сменяют друг друга, что делает композицию поистине разносторонней и многообразной.

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