Сергей Арутюнов, IVAN, Моральный Кодекс — какой трек объединил этих артистов?

В новогоднюю ночь на телеканале НТВ Сергей Арутюнов, IVAN и гитарист Морального Кодекса Николай Девлет-Кельдеев исполнили трек «Лететь». Выбор песни не случайный. Каждый артист хотел поработать с этим треком, но по отдельности им чего-то не хватало. А когда возникла мысль объединиться — трек сложился и заиграл так многогранно и ярко, что сразу стало ясно — песне быть!

И уже совсем скоро трек «Лететь» Сергей Арутюнов выпустит в новой версии вместе с диджеями Astero. Это уже будет не рок, а модная тема в радийном формате. Также история коллаборации Сергея Арутюнова с гитаристом групппы Моральный Кодекс Николаем Девлет-Кельдеевым получит своё продолжение в этом году. Артисты уже запланировали выход совместного альбома.