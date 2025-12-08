Самоирония: художники глазами художников на выставке Русского музея на ВДНХ

Международный день художника отмечается 8 декабря. В честь этого праздника экскурсоводы павильона № 1 «Центральный» на ВДНХ расскажут гостям выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», как по-разному складывались судьбы художников, как они воспринимали самих себя и своих коллег по цеху.

В разделе «Москвичи» можно увидеть два автопортрета больших русских художников. Игорь Грабарь известен не только как выдающийся живописец, но и как искусствовед, педагог, реставратор. Он был попечителем и директором Третьяковской галереи, занимался выявлением, исследованием и реставрацией памятников древнерусского зодчества и иконописи. В начале 1930-х годов Грабарь решил полностью посвятить себя живописи и написал ряд портретов, которые отличались большим сходством, энергичным исполнением и психологической точностью характеристик, — это были образы деятелей искусства, культуры и науки. К таким работам относится и «Автопортрет», созданный в годы войны. Его строгое композиционное решение органично сочетается с суховатой традиционной живописью и сдержанным колоритом. При этом образ создан с легкой иронией по отношению к «модели» и передает энергию и живость характера мастера.

Художник Михаил Нестеров задумал автопортрет в самом начале 1928 года в возрасте 75 лет. При этом он шутливо называл себя «самым пристрастным к себе живописцем». Картина была завершена уже в середине февраля, и мастер остался доволен результатом. В этот период художник много работал над своими воспоминаниями, размышлял об искусстве, о творчестве своих современников, вел переписку с крупными деятелями культуры. Несмотря на возраст, Михаил Васильевич напряженно работал, и его портретное творчество оказало огромное влияние на молодое поколение живописцев. Пристальный, даже колючий взгляд художника на автопортрете отражает динамичность характера мастера, остроту восприятия действительности и искусства, огромный профессиональный и жизненный опыт.

Скульптурные портреты художницы и графика Софьи Зеленской, скульптора Аделаиды Пологовой, созданные Татьяной Соколовой, можно также увидеть на выставке. Скульптор изобразила своих коллег по художественному цеху с любовью и пониманием их творческой природы. Эти работы выполнены из разных материалов — дерева и меди, с которыми автор работает одинаково мастерски. Эта небольшая галерея образов художников отражает многогранность московской школы скульптуры.

В картине Василия Яковлева «Спор об искусстве» автор изобразил свою беседу с художниками Василием Мешковым, Дмитрием Тарховым и Николаем Чижовым. Картина объединяет несколько жанров: здесь и детально прописанный интерьер, и роскошный натюрморт, и несомненное портретное сходство моделей, и автопортрет. В центре картины изображена натурщица. На подиуме, где она позирует, также размещены пустые рамы: художник словно заранее помещает девушку в пространство невидимого холста. Спор художников, воплощенный на полотне, скорее всего, касается нового и старого искусства. Василий Яковлев, безусловно, относится к приверженцам искусства старых мастеров и подчеркивает в работе, что художник не может творить без опоры на классику.