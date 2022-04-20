Песни на стихи Михаила Гуцериева удостоены премии «Шансон года»

В Кремлевском дворце состоялось одно из самых масштабных событий в российской песенной культуре — церемония вручения премии «Шансон Года». На протяжении многих лет песни на стихи Михаила Гуцериева приносят их исполнителям заветные статуэтки в виде золотого гитарного грифа, а сам автор остаётся рекордсменом по количеству наград. В этом году 14 композиций на стихи Гуцериева были отмечены дипломами премии «Шансон Года».

Каждая из песен, прозвучавших со сцены, уникальна по стилю и замыслу.

Николай Басков и Любовь Успенская вместе исполнили композицию «Большая любовь». «Мы никогда не планируем дуэты заранее. Дуэтная песня – это не про планы. Это про судьбу. Вот песня рождается, и ты вдруг понимаешь, что хочешь спеть ее именно с этим человеком. Так получилось и в этом случае. Я поняла, что хочу спеть «Большую любовь» с Колей. А он со мной. Кстати, если честно, когда Николай предложил мне «Большую любовь, я подумала, что речь идет о чувствах. А оказалось, что о сотрудничестве». «Ну надо же с чего-то начинать! — ответил коллеге Николай Басков. – Тем более, что песня получилась очень хорошая. Веселая. И мелодичная. Там и звуки живых инструментов, и не только дуэтная игра, но и музыкальная. Главное – от души и по сердцу!». Композиция «Большая любовь» подарила Николаю Баскову первую награду в жанре шансон.

Зара исполнила композицию «Безумная»: «Сила Михаила Гуцериева в его искренности, самоотдаче и в том, что он остаётся верным своему поэтическому почерку. Его талант — подбирать правильные и нужные слова — всегда приводит к невероятному результату: стихи попадают прямо в цель и не оставляют слушателей равнодушными», — сказала певица.

Слава вышла на сцену с песней «Голодная любовь» «Это абсолютно моя песня. Я прожила её от начала и до конца, — поделилась эмоциями Слава. – Песня красивая. Стихи волшебные. Когда я их впервые прочитала, мне сразу пришла в голову идея клипа на эту композицию. Захотелось снять сказку – настоящую сказку с оборотнями, ведьмами и волшебством. Такую же красивую, как поэзия Михаила Гуцериева».

Также в этот вечер награды получили: Руслан Алехно за песню «Виноват, прости», Афина – за «Дикое танго», Ярослав Сумишевский – за композицию «Ты не суди меня», Анатолий Полотно и Федя Карманов — за песню «Цветная Азия», Евгений Кемеровский за «Осень в Москве» и Алена Ланская за композицию «Наше счастье одно на двоих». Также лауреатами стали Сергей Ростовъ («Три слова на салфетке», Ольга Алмазова и Михаил Барский («На незнакомой ветке»), Михаил Бурляш («Гетера»), Стас Михайлов и Таисия Повалий («Что с тобой? Как же я?»), Максим Олейников («Нас толкает за рамки любовь»).

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