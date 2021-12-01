Невозможно и нежно: у DIANÀMICA вышел новый сингл «Ты там»

Дарк-поп певица DIANÀMICA выпустила новый сингл «Ты там» — трогательное и искреннее признание во влюбленности, которая не может перетечь во что-то большее.

В новой песне «Ты там» герои очарованы друг другом, но эта влюбленность так навсегда и останется нежным и невозможным чувством. Никто из них не знает и не узнает, чем все могло бы закончиться, она никогда не воплотится.

DIANÀMICA рассказывает, что в песне два смысловых слоя: «Эта песня ещё и об упущенных возможностях, о непрожитых жизнях. Нас невольно мучают вопросы: Что бы было, если бы мы сделали другой выбор? Что было бы, если бы я играла другую роль, и ты играл бы другую роль? Что случилось бы, если бы я была сейчас такой же как 10 лет назад? Размышление, состояние взгляда вовне, в другой мир, в параллельную вселенную. Герои песни «не рифмуются», не сочетаются в обычной жизни, но они нравятся друг другу, и вот это подвисшее «как бы оно было, если бы не?» — невозможно красиво. Никто не знает и не узнает, потому что это все закончится и закончится во втором куплете — одиночеством. Останется только имя-талисман».

DIANÀMICA — это проект о чувственности, которая не ограничена рамками социально приемлемого. Под этим творческим псевдонимом Диана Несмеянова создаёт музыкальный safe space для внутренних демонов, театр теней, в котором не боится говорить о стыдном и страшном, больном и колючем.

Её музыку нельзя назвать мрачной или депрессивной. По своей сути — это легализация женского дарксайда: эмоций и чувств, которые в массовой культуре принято обесценивать, высмеивать или, напротив, романтизировать. DIANÀMICA в своём творчестве пытается нащупать подлинную уязвимость, как это делают Sevdaliza и Billie Eilish. Не модную «новую искренность», а состояние интимного разговора, в котором ты делишься тем, как бродят и проявляются в тебе боль, эмоции и влечения. Она пытается ухватить суть переживаний — даже если эта суть может выставить её в неприглядном свете. Так, например, в своём дебютном сингле «антидепрессант» DIANÀMICA самоиронично исследует дуалистический принцип борьбы двух основных инстинктов — сексуального влечения и влечения к смерти — через призму созависимых отношений.

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