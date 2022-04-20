Певица АНИРИ выпустила песню «Мы вместе». Новая лирическая баллада исполнена на стихи знаменитой поэтессы Юлии Самусевич, автором музыки выступила сама певица, а саунд-продюсером — автор десятка хитов, композитор Андрей Покутный.

Исполнительница призналась, «Мы вместе» является одной из самых глубоких и сильных композиций, которая несёт в себе актуальный меседж: «Сегодня, как никогда, важно говорить о Любви. Только «Мы вместе» можем выдержать этот очень сложный жизненный этап. Моя новая песня напоминает каждому из нас о том, что в жизни человека всегда есть испытания, которые он обязательно должен пройти и стать сильнее. Моя миссия – дарить людям свет, любовь и делиться своей энергией и творчеством. Особенно в непростые для всех времена!», – говорит певица.

Новая песня Анири объединяет всех людей, независимо от их национальности, языковой принадлежности, политических и религиозных убеждений, так как главное — это светлая музыкальная история, которая по-своему откликнется у каждого слушателя.

«Я прошу! Каждый день, каждую секунду своей жизни говорите близким людям, как сильно вы их любите, будьте честными и открытыми. Поддерживайте своих близких, друзей, всем, кому нужна помощь — сейчас это очень важно! Не ссорьтесь! Делайте всё, что в ваших силах во благо нашего совместного светлого будущего. В этом и есть простой секрет успешного преодоления любых испытаний. «Мы вместе!» Уверена, мы справимся!», — призналась АНИРИ.

Слушайте новую песню певицы Анири «Мы вместе» на всех цифровых и стриминговых платформах.

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