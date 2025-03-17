Песня Егора Летова «Всё идёт по плану» достигла Луны и вернулась на Землю

Группа рок-музыкантов из Великобритании Massive Attack записала кавер на песню лидера российской рок-группы «Гражданская Оборона» Егора Летова «Все идет по плану» и отправила его на Луну. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях.

Композиция отправилась в космос в рамках проекта Piccadilly Un: Plugged, который посвящен проблеме безответственного освоения космоса. Сигнал с кавер-версией трека запустили на Луну с помощью технологии Earth-Moon-Earth (EME), он отразился от поверхности спутника и вернулся обратно на Землю, принятый антенной радиотелескопа Ловелла в Чешире. В соответствии с официальной информацией проекта, вернувшаяся запись «претерпит изменения, чтобы получить потусторонний звуковой ландшафт, который связывает Землю с Космосом». Что в данном случае подразумевают организаторы мероприятия, понять сложно.

Как бы там не было, в силу своей исключительности, событие заслуживает внимание.