В Непале с восторгом встретили российское кино​​​​​​​​

Более 200 зрителей посетили показы российских фильмов в столице Непала Катманду в минувшую субботу 22 марта. День российского кино прошел в кинотеатре Chhaya Center QFX Cinemas, в колоритном туристическом районе города. Мероприятие, организованное РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, состоялось в рамках 8-го Непальского международного кинофестиваля. Непальские зрители увидели романтическую комедию «Втроем» (реж.Александра Сарана), военную драму «Нюрнберг» (реж.Николай Лебедев) и мелодраму «Четыре четверти» (реж.Евгения Тирдатова).

«День российского кино в Непале – это прекрасная возможность познакомить местную аудиторию с одними из лучших отечественных фильмов, которые отражают нашу культуру, историю и ценности. В этом году мероприятие приобретает особое значение, поскольку оно посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Через язык кино мы делимся с непальскими друзьями не только художественными образами, традициями и культурой нашей страны, но и памятью о героизме, стойкости и мужестве народа-победителя. Уверен, что кинопоказ придаст дополнительный импульс развитию культурного диалога между нашими странами», – рассказал посол России в Непале Алексей Новиков.

«Мы рады открыть новое направление для показов российского кино. В следующем году Россия и Непал отметят 70-летие установления дипломатических отношений, и такие культурные мероприятия в преддверии важных вех в истории сотрудничества двух стран крайне важны. Кино не имеет границ, в чем мы еще раз убедились, увидев большой интерес непальских зрителей к нашим фильмам. Надеюсь, что в следующем году мы вернемся в Катманду с расширенной программой Фестиваля российского кино!», – сообщила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В церемонии открытия кинопоказов 22 марта приняли участие Антон Маслов, директор Русского дома в Катманду, первый секретарь Посольства Российской Федерации в Непале; господин К.П.Патхак, глава Непальской академии кинематографии и культуры, руководитель организационного комитета Непальского международного кинофестиваля, и другие гости.

Антон Маслов отметил хорошую координацию непальских организаторов и РОСКИНО, а также поблагодарил всех участников за солидарность с Россией в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. «Внимание непальской общественности к российскому кино – и в целом культуре – в последние годы только растёт. Картины, демонстрируемые в рамках Дня российского кино, расширят представление непальцев о нашей стране, познакомят с интересными историческими фактами и подарят массу впечатлений», – подчеркнул он.

Господин К.П.Патхак в своей приветственной речи сказал: «Для нас большая честь впервые провести День российского кино на Непальском кинофестивале — это позволит нам отдать дань уважения богатому кинематографическому наследию России, чей вклад в мировое кино невероятно велик. От новаторских работ Сергея Эйзенштейна до философских фильмов-размышлений Андрея Тарковского российское кино постоянно расширяло границы, предлагая миру объектив, через который мы можем исследовать человечество, историю и философию. Сегодня российские кинематографисты продолжают это наследие, создавая захватывающие истории, которые находят отклик у аудитории вне зависимости от культур и границ. Включение российского кино в Непальский фестиваль – свидетельство крепких культурных связей между Непалом и Россией. Это мероприятие направлено не только на демонстрацию фильмов, но и на содействие российско-непальскому сотрудничеству в области кино, которое, как мы надеемся, будет расти в ближайшие годы». ​​​​​​​